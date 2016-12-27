Citroen, 2002'den bu yana 3.5 milyondan fazla satılan en başarılı modellerinden C3'ü tamamen yeniledi.



Citroen, 2002'den bu yana 3.5 milyondan fazla satılan en başarılı modellerinden C3'ü tamamen yeniledi.



Üçüncü nesil Citroen C3, ilk bakışta yükseltilmiş bir C1 ile profilde Cactus modellerini anımsatıyor. Önde C4 Pitu özelliği taşıyan ConnectedCAM teknolojisi. Dikiz aynasının arkasında ön cama entegre edilen bu kamera sayesinde kaza anlarını, acil durumları ve yolda karşılaşılan ilginç görüntüleri kayıt altına alabilirken, isteyenler sosyal paylaşımlarını araç içinden de yapılabiliyor.



Picasso'dan izler taşıyan araç, C1, Cactus ve C4 Picasso'ya has detayları aynı gövdede buluşturuyor. İç ve dış tasarımda kırmızı ve siyah renklerin hakim olduğu otomobilin tavanı ve dikiz aynaları da farklı renklerde seçilebiliyor.



1.2 litrelik benzinli ve 1.6 litrelik dizel motor seçenekleriyle 52 bin 250 TL'den başlayan, makul sayılabilecek bir başlangıç fiyatıyla yollara çıkıyor.



İkinci nesil C3'ten daha uzun ve 4 cm daha alçak olan yeni Citroen C3, Cactus'de kullanılan Airbump teknolojisine ve 300 litre bagaj hacmine sahip. Üç farklı tavan rengi alternatifi sunan Citroen C3'te 9 farklı gövde rengi ve 36 farklı kombinasyon bulunuyor. C3'ün gelişmiş sürücü destek sistemleri arasında şerit değiştirme uyarısı da mevcut.



Citroen C3, süper mini sınıfında güçlü rüzgarlar estirecek



Araçta öne çıkacak motorun 1.6 litrelik 99 HP güç ve 245 Nm tork üreten ünite olması bekleniyor. Zira 1.2 litrelik motor biraz zayıf kalıyor. Şunu da belirtelim: Yeni C3, çok yakında PureTech ve BlueHDi motor seçenekleri ile birlikte EAT6 otomatik şanzımana kavuşacak.



Aracın ön bölümü diz ve baş mesafesi için yeterli ancak arkada baş mesafesi eğimli tavan nedeniyle uzun boylu yolculara sıkıntı yaşatabilir. Bu da güzelliğin bedeli olarak nitelendirilebilir. C3'ün navigasyon dahil tüm fonksiyonlarına, kontrol merkezi olarak görev yapan, Mirror Screen teknolojisinin kullanıldığı 7 inçlik dokunmatik ekrandan erişilebiliyor.



Star Wars'un Yıldızı Kalp Krizi Geçirdi!