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Çıtır Sevgili Duygu Su Gülpınar'dan Ağaoğlu'na İlan-ı Aşk: İyikimsin, Aşkımsın

ÇITIR SEVGİLİ DUYGU SU GÜLPINAR'DAN AĞAOĞLU'NA İLAN-I AŞK: İYİKİMSİN, AŞKIMSIN

İş adamı Ali Ağaoğlu'nun 39 yaş küçük balerin sevgilisi Duygu Su Gülpınar, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafa "İyikimsin ve aşkımsın" notunu düştü.

Tarih : 27 Ocak 2018, 12:20
Puan Ver : Çıtır Sevgili Duygu Su Gülpınar'dan Ağaoğlu'na İlan-I Aşk: İyikimsin, Aşkımsın(5/10)1

İş adamı Ali Ağaoğlu ile kendisinden 39 yaş küçük balerin sevgilisi Duygu Su Gülpınar sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla aşkını duyurdu.

AŞKLARI DOLU DİZGİN DEVAM EDİYOR

Ali Ağaoğlu ile kendisinden 39 yaş küçük balerin sevgilisi Duygu Su Gülpınar'ın aşkı dolu dizgin devam ediyor.

"İYİKİMSİM, AŞKIMSIN"

Son olarak sosyal medya hesabından Ağaoğlu ile fotoğrafını paylaşan Gülpınar, altına şu notu düştü: "Kaç gün, kaç dün geçti saymadım. İyikimsin ... ve aşkımsınnnnnn."

HEDİYELERE BOĞUYOR

Ali Ağaoğlu 24 yaşındaki sevgilisini her fırsatta hediyelere boğuyor. Ağaoğlu son olarak Gülpınar'a 2 milyon TL değerinde yüzük hediye etmişti.

Duygu Su, ortasında 10 karatlık, yanlarında 7 karatlık pırlanta bulunan yüğzünün foptoüğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaşmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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