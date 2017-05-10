Konuşmaktan utanılan, çekinilen ama bir o kadar da cinsel mitlere ve hurafelere konu olan cinsellikle ilgili bilinmeyenler, bilinenlerden çok daha fazla görünüyor.



CİSED GENEL BAŞKANI PSİKOTERAPİST CEM KEÇE: “EVLİ ERKEKLERİN TEK BAŞLARINA PORNO İZLEYİP MASTÜRBASYON YAPMALARI DOĞRU DEĞİLDİR, YIKICIDIR!”



Konuşmaktan utanılan, çekinilen ama bir o kadar da cinsel mitlere ve hurafelere konu olan cinsellikle ilgili bilinmeyenler, bilinenlerden çok daha fazla görünüyor. Ancak doğru bilinen yanlışların tuzağına düşmemek için her zaman doğru kaynaktan edinilen bilgilere ihtiyaç var.



YAKIN İLİŞKİLERİN ÖMRÜ SAĞLIKLI CİNSELLİKLE UZAR...



Cinsellik ve cinsel sağlık alanında ülkemizdeki en yetkin kurumlardan biri olan Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği'nin (CİSED) Genel Başkanı Psikoterapist Cem Keçe, cinsellikle ilgili 10 sırrı açıkladı. Keçe, yakın ilişkilerde partner seçiminde her birey açısından pek çok kriter olduğunu ama cinsel çekiciliğin genellikle bu kriterlerin en başında bulunduğunu belirtti. Kadın-erkek ilişkisinin olmazsa olmazı olarak tanımladığı cinselliğin yakın ilişkilerin sürüp sürmemesindeki etkisinin kadın-erkek arasındaki diğer kriterlerin etkisinden çok daha fazla olduğunu ifade eden Keçe, cinsellikle ilgili yakın ilişkilerin ömrünü uzatacak 10 sırrı açıkladı. İşte Keçe'den cinsellik konusunda 10 sır:



1. Cinsel istek ve isteksizlik genetik olabilir...



"Cinsel dürtüler insanda doğuştan vardır ve öğrenme yoluyla sonradan gelişebilir. Ancak cinsel dürtülerin genetik kodlarının olma ihtimali de yüksektir..."



2. Sevişmek her zaman, seks zaman zaman yapılmalıdır...



“Dokunmaların çok olduğu bir cinsel yaşamda heyecana yer verildiği için cinsel istek zamanla artar ve doyurucu bir cinsel yaşam ortaya çıkar. Ayrıca aşkın, sevginin, tutkunun ve arzunun belirtisi olan öpüşme, çiftlerin boşanma olasılığını en aza indiren cinsel yakınlaşmaların başında gelir...”



3. Nezaket cinsel tutkunun düşmanı olabilir...



"Günlük yaşamda çok olumlu bir davranış olan nezaket, bazen yatak odasında tutkunun düşmanı olabilir. Çiftler nezaketi ilişkilerinde korumaya devam ederken, yatak odalarına alma konusunda dikkatli olmalıdırlar. Çünkü cinselliğin doğal ve içten geldiği gibi yaşanması gerekir, nazik olma endişesi bazen cinsel tutkunun ve doğallığın düşmanı olabilir. Ancak yatak odasından nezaketi çıkarırken yerine kabalığın geçmemesine de dikkat edilmesi gerekir..."



4. Cinsel fantezi ayıp değil, yararlıdır...



"Uzun süreli ilişkilerde cinsel yaşam zamanla monotonlaşma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Bu nedenle tutkulu bir cinsel yaşamda cinsel fanteziler önemli bir yer tutar. Kişinin hayal gücünün ürünü olan cinsel fantezilerin karşılıklı istekle partnerle paylaşılması cinsel hayata renk katabilir..."



5. Sabah seksi mutlu bir günün anahtarı olabilir...



"Sabah dinlenmiş vücut ve zihinle sekse odaklanmak diğer zamanlara göre daha kolay olabilir. Seks, mutluluk hormonu olarak bilinen endorfinin daha fazla salgılanmasını sağlar. Böylece sabah seksi güne mutlu başlamayı garantileyebilir..."



6. Orta yaş ve üstü cinsellikte zirvede olunan yaşlardır...



"Cinselliği gençlikle bağdaştıran yanlış algılayışın değiştirilmesi gerekir. Gerçekte orta yaş ve üstü cinselliğin zirvede olduğu yaşlardır. Erkekler ve kadınların ilerleyen yaşlarında ulaştıkları duygusal olgunluk birbirleriyle daha nitelikli yakın ilişkiler kurmalarını sağlar. Kadın-erkek ilişkisinin niteliğinin artması yaşayacakları cinselliğin de daha nitelikli olması anlamına gelir. Diğer bir ifadeyle, ilerleyen yaşlar kadın ve erkeğin aşkın seksi deneyimleyebilecekleri yaşlardır. Aşkın seks, cinselliği cinsel mitlere inanmadan, ayıp, günah ve suç olarak düşünmeden yaşamaktır..."



7. Cinsel yaşam ara sıra duraklama dönemine girebilir...



"Özellikle uzun süreli ilişkilerde, cinsel yaşam, iş yoğunluğu, günlük hayat stresi, iklim geçişleri, doğum ve ölümler, çocuklar, aile içi kaygılar gibi nedenlerden dolayı duraklama dönemine girebilir ve bu durum doğaldır. Bu gibi dönemlerde partnerler birbirlerine anlayış ve hoşgörüyle yaklaşabilmelidir. Hatta verilen aradan sonra tekrar başlayan cinsel yaşam özlem, tutku ve coşkuyla çok daha doyurucu olabilir..."



8. Mastürbasyon doğal bir ihtiyaçtır...



"Halk arasında dolaşan hurafelerin aksine mastürbasyon sakıncalı değildir. Ülkemizde kadınların yaşadıkları cinsel sorunların başında gelen cinsel isteksizlik ve orgazm olamama sorunlarının nedeni, çocukluktan itibaren cinsellikten korkutularak, utandırılarak hiç mastürbasyon deneyimi olmadan ilk cinsel ilişkilerini yaşamalarıdır. Kişinin cinsellikten zevk alabilmesi için önce kendi bedenini tanıması, nelerden zevk aldığını bilmesi gerekir. Bunun yolu da mastürbasyondur. Bu nedenle mastürbasyon genç kızların cinselliklerini keşfetmelerine ve gelecekte cinsel sorunlar yaşamalarını önlemeye yardımcı olur. Biz cinsel terapistler sadece evli erkeklere tek başına porno izlenmesini ve beraberinde mastürbasyon yapılmasını yasaklıyoruz. Çünkü uzun soluklu bir ilişkilerde hiçbir kadın porno ve mastürbasyon ile yarışamaz..."



9. Orgazm ve boşalma aynı şey değildir...



"Orgazm olmak ve boşalmak aynı şey gibi düşünülür ama ikisi birbirinden farklıdır. Orgazm, çeşitli fiziksel ve psikolojik cinsel uyaranlar sonucu beynin harekete geçmesi ve bazı hormon mekanizmalarının etkisiyle hem bedensel hem de ruhsal olarak algılanan, geçici şuur bulanıklığı, kontrol kaybı duygusu, zamandan kopuş ve tüm bedende güçlü kasılmaların yaşandığı yoğun bir boşalmadır. Boşalma ise cinsel ilişkilerin sonlarına doğru yaşanan ve 10-15 saniye süren kasılmalarla kendini gösteren fiziksel ve bedensel bir rahatlamadır..."



10. Kegel egzersizleri cinsel isteği, boşalma kontrolünü ve boşalma kalitesini arttırır.



"Cinsel organları saran aşk kaslarının güçlendirilmesi amacıyla yapılan ve Kegel egzersizleri adı verilen egzersizler, cinsel sağlık için çok önemlidir. Cinsel yaşama olumlu etkileri olan Kegel egzersizlerinin yapılması oldukça kolaydır. Aşk kasları leğen kemiği içinde cinsel organları ve makat bölgesini sarmakta olup 8 rakamına benzer bir görünüme sahiptir. Bir kişi gün boyunca aslında aşk kaslarını kullanmaktadır; idrarı geldiği zaman tuvalete yetiştirinceye kadar bu kaslarını sıkmakta (idrarını tutmakta), tuvalete oturunca bu kaslarını gevşeterek idrarını yapmaktadır. Vücut geliştirme çalışan bir sporcu nasıl vücudunun belli bölgedeki kaslarını güçlendirebilmekte ve ağırlık kaldırma kapasitesi artmaktaysa, Kegel egzersizlerini yaparak aşk kaslarını güçlendiren bir kişinin de cinsel isteği, boşalma kontrolü ve boşalmasının kalitesi artacaktır..."