Cisco ve Microsoft IoT için güçlerini birleştirerek çok daha verimli bir IoT ortamı oluşturabilmenin önünü açtı.



Cisco ve Microsoft IoT için güçlerini birleştirerek çok daha verimli bir IoT ortamı oluşturabilmenin önünü açtı.



Günümüzün en çok öne çıkan teknolojilerinden biri olan ve yakın gelecekte de uygulamalarını çok daha fazla göreceğimiz IoT ya da diğer adıyla Nesnelerin İnterneti için teknoloji dünyasının önde gelen şirketleri yoğun çalışmalar yürütüyor. Bunlardan Cisco ve Microsoft IoT uygulamaları yapmak için çalışan kurumlara çok daha verimli bir ortam hazırlamak için güçlerini birleştirdi.



Nesnelerin İnterneti kavramının daha yaygın kullanılabilmesi için belirli birkaç aşamanın daha verimli hale getirilmesi gerekiyor. IoT ortamındaki nesneler üzerlerinde yer alan sensörler ile sürekli veri üretiyorlar. Bu verilerin hepsi gerçek zamanlı olarak toplanabiliyor. Toplanan bu verilerin bilgiye ve daha önemlisi işe yarar aksiyonlara dönüştürülmesi gerekiyor. Ancak bu zincir tamamlandığında verimli bir IoT ortamından bahsedebilmek mümkün.



Bu zinciri kurmak isteyen kurumların çözmesi gereken bazı durumlar var. İlk olarak, elde edilen büyük miktardaki verinin bir yerde depolanması gerekiyor. Sonrasında ise büyük boyutlardaki bu veriyi anlamlandırabilmek için aynı oranda büyük bir işlem gücü gerekli.



IoT uygulamaları yapan kurumlar veri depolama konusunu artık bulut bilişim sayesinde çözebiliyor. Bilgi işlem gücü için ise “edge computing” adı verilen bir sistem kullanılmaya başlandı. Bu sistemde, sensörler tarafından toplanan verilerin işlenmesi yine sensörlerde yapılıyor. Örneğin bir trafik ışığından gelen verinin analizi, ağ yapısında trafik ışığına çok yakın bir yerde yapılıyor.



Bu yöntem bir çok avantajı da beraberinde getiriyor. Öncelikle ağdaki uç noktalarla veri merkezi arasındaki bant genişliği, analiz uç noktada yapılabildiği için çok daha az kullanılıyor. Ayrıca bu yöntem sayesinde, elde edilen verilere bakılarak çok daha hızlı aksiyon alınabiliyor.



Cisco ve Microsoft IoT alanında “edge computing” üzerine yoğunlaşan ortak bir çalışma için kolları sıvamış durumda.



IoT Uygulamalarında Yüksek Verimlilik



Microsoft ve Cisco, Londra'da düzenlenen IoT World Forum'da kurumların IoT servislerini ölçeklenebilir, uygun maliyetli ve güvenli bir şekilde işletebilmesini sağlayacak hibrit bir IoT çözümünü duyurdu. Bu çözüm sayesinde Microsoft Azure IoT Suite, Cisco Fog dağıtımlarına bağlanabilecek.



IoT uygulamaları için hali hazırda Microsoft Azure kullananlar ya da IoT için uygun bir bulut platformu arayanlar için bu yeni çözüm birçok fayda sağlıyor. Öncelikle işletmeler bu ortak çözüm sayesinde IoT uygulamalarını Microsoft Azure üzerinde oluşturabilecek ve bunun yanı sıra Cisco'nun sektör lideri çözümlerinin işlem gücünü kullanabilecek.



Microsoft ve Cisco'nun çözümü “edge computing” sisteminin de uygulanmasını sağlayacak. Bu sayede veri analiz işlemi verinin üretildiği noktaya yaklaştırılabilecek. Bu da kritik kararların çok daha hızlı alınabilmesini sağlayacak. Bu sistem ayrıca veri trafiğini de azaltarak maliyetleri aşağı çekmesi açısından büyük önem taşıyor.



Cisco ve Microsoft'un belirli alanlarda uzun süredir devam eden iş birliklerine eklenen bu yeni IoT çözümü, kurumların çok daha verimli bir IoT ortamı oluşturabilmesini sağlıyor.



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