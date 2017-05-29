IoT son dönemin en popüler kavramı olsa da bu alana yapılan yatırımların hepsi başarıya ulaşamıyor. Cisco IoT için geliştirdiği yeni platformuyla başarı oranını artırıyor.



IoT son dönemin en popüler kavramı olsa da bu alana yapılan yatırımların hepsi başarıya ulaşamıyor. Cisco IoT için geliştirdiği yeni platformuyla başarı oranını artırıyor.



Ne zaman büyük potansiyeli olan bir teknoloji trendi ortaya çıksa her ölçekten şirket ve kurumlar bu alanı değerlendirmek için hızla birçok proje ve çalışma yapar. Bu durum şu sıralar IoT ya da diğer adıyla Nesnelerin İnterneti için yaşanıyor. Başarılı projelerin yanında yüzünü bile görmediğimiz çok sayıda başarısız proje de var. Bu alanda başarı oranını artırmak isteyen Cisco IoT için geliştirdiği yeni platformla durumu değiştirmeye kararlı.



Cisco IoT alanındaki başarısızlıkları nedenini tespit etmek için geniş kapsamlı bir çalışma yaptı. IoT konusunda çalışmalar yürüten 1845 kişiyle yapılan araştırma sonrasında, IoT girişimlerinin %60'ının daha konsept aşamasında takıldığı ortaya çıktı.



Konsept aşamasını geçen ve deneme safhasına ulaşabilen %40'lık kesimin ise sadece %26'sının gerçekten başarılı olduğu belirlendi. Yani kaba bir hesapla günümüzde IoT alanında geliştirilen projelerin sadece %10'u başarıya ulaşabiliyor.



Peki %90'a varan bu başarısızlığın ardında ne yatıyor?



Başarısızlığın İki Nedeni



Cisco'nun yaptığı araştırmada IoT projelerinin başarısız olmasının ardında iki ana neden yattığı tespit edilmiş. Bunların ilki uygulanması çok karmaşık projeler geliştirilmesi. IoT henüz görece olarak çok yeni bir kavram ve mevcut ağ platformları, veri toplama araçları ve bilgi işlem kaynaklarının yeni şekillerde kullanılmasını gerektiriyor. Yeni sistemler doğru veriyi doğru zamanda doğru yere ulaştırmak zorunda. Bunun ayrıca hızlı ve verimli bir şekilde yapılması gerekiyor. Birçok farklı sistemin karmaşık bir şekilde uygulanmaya çalışıldığı IoT projeleri verimli ve hızlı olamadığı için başarısızlığa uğruyor.



İkinci temel neden ise uzmanlık eksikliği. Az önce söylediğimiz gibi IoT henüz yeni bir kavram. Bu yeni kavramın potansiyelini tam olarak değerlendirmek için sadece teknoloji, işletme ya da farklı bir alanda uzman olmak yetmiyor. Farklı uzmanlıkları olan kişilerin uyum içinde çalıştığı bir ekip halinde çalışılması gerekiyor. Kısıtlı ya da uyumsuz ekiplerle başlatılan IoT projeleri genelde başarısızlığa uğruyor. Henüz ortada tam anlamıyla bir “IoT uzmanı” unvanına sahip biri de olmadığı için başarı için iyi bir ekip çalışması şart.



IoT projelerinde başarısızlığın sebeplerini tespit eden Cisco, başarı oranını artırmak için ise Cisco IoT Operations Platform'u ortaya koyuyor.



Cisco IoT Operations Platform



Cisco'nun Londra'da düzenlenen IoT World Forum'da duyurduğu ve bu yıl içinde kullanıma sunacağı Cisco IoT Operations Platform üç ana temel üzerine kurulmuş.



IoT kavramıyla birlikte bağlantılı cihaz sayısının çok büyük oranda artacağının bilincinde olan Cisco, ölçeklendirilebilir bağlantı yönetimini kendi IoT platformunun temel özelliklerinden biri haline getirmiş. Zaten bağlantı yönetiminde lider isimlerden biri olan Cisco, sahip olduğu tecrübeyle geliştirdiği araçlarla çok fazla sayıda bağlı cihazın bulunduğu sistemlerin yönetimini kolaylaştırıyor.



Veri analizinin verilerin toplandığı uç noktalara ağ şemasında yakın bölgelerde yapılmasına “fog computing” adı veriliyor. Fog computing sayesinde veri merkezi ile uç noktalardaki sensörler arasındaki iletişimin azaltılması hem daha hızlı aksiyon alınmasını sağlıyor, hem bant genişliğinden tasarruf sağlıyor hem de maliyetler azaltılıyor. Cisco IoT Operations Platform da fog computing'i ana unsurlarından biri olarak kabul ediyor.



Son olarak ise IoT'den verim almanın yolu olan veri toplanması da Cisco IoT Operations Platform'un en önemli parçalarından biri. Platform, kullanıcıların sensörlerden gelen verileri hızlı bir şekilde toplayıp bu verilerden elde edilen bilgilere göre aksiyon almalarını kolaylaştırıyor.



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