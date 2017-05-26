

Üretim sektöründe dijital dönüşümün anahtarını sunmak üzere yola çıkan Cisco, geleceğin fabrikası için 3 yeni çözüm üretti.



Tonlarca verinin yönetildiği geleceğin fabrikası tasarımı için harekete geçen Cisco, üretim sektörünün bu veriden faydalanmasını sağlamak için Cisco Bağlı Fabrika (Cisco Connected Factory) portföyüne 3 yeni çözüm ekledi. Kullanım kolaylığı, güvenlik , daha doğru ve çok bilgiye ulaşmayı sağlayan bu çözümlerle Cisco, üretim sektöründe dijital dönüşümün anahtarını sunuyor. Cisco Türkiye IoT ve Dijital Dönüşüm İş Ortakları Müdürü Özgür Civek, “Üretim, dijital dönüşümden en çok etkilenecek sektörler arasında 8'inci sırada yer alıyor. Tüm dünyada sanayinin dijitalleşmesi ile önümüzdeki 10 yılda 6.4 trilyon dolarlık ek değer üretmesi bekleniyor” dedi.



Yılda 1 milyon dolarlık tasarruf



Fabrikaların dijitalleştirilerek birçok fayda sağlanabileceğine işaret eden Özgür Civek, bu sayede üretim kesintilerini yüzde 48 oranında azaltmanın ve hatalı ürün oranını yüzde 49 düşürmenin mümkün olabileceğini söyledi. Civek, “Bunun yanı sıra yeni ürün çıkarma süresi yüzde 23 oranında kısalırken, ekipman verimliliği yüzde 16, stok devir hızı ise yüzde 35 oranında artırılacak. Enerji maliyetlerinde ise yüzde 18 oranında tasarruf sağlanabilecek” diye konuştu. Cisco, bu süreçte fabrikalarından birini de pilot uygulama olarak “Geleceğin Fabrikası”na dönüştürdü. Fabrikaya 1300 adet takip, görüntüleme ve uyarı yapan sensör yerleştirildi. Ayrıca daha az karbon ayak izi ile daha temiz bir fabrika yaratmak için güç tüketimini ölçen, izleyen ve yöneten bulut tabanlı bir uygulama kullanıldı. Cisco bu uygulamaları diğer fabrikalarda da gerçekleştirerek yüzde 20-30 arasında güç tasarrufu ve yıllık 1 milyon dolardan fazla maliyet tasarrufu yapacaklarını öngörüyor.



“Endüstri 4.0'ı gerçeğe dönüştüreceğiz”



Üretimde fabrika yöneticilerinin üretilen veriyi görerek buna göre harekete geçebilmelerinin son derece kritik olduğunu vurgulayan Cisco Türkiye IoT ve Dijital Dönüşüm İş Ortakları Müdürü, “Bu veri, yeni bir ürünün lansman hızının, gerçek zamanlı ve dinamik optimizasyonun ve çalışan bazında üretkenlik istatistiklerine açılan kapının anahtarı demek… Hatta bu veriler, müşterilerin tüm tedarik zinciri boyunca ürünü takip etmelerini sağlayan ‘ürün şeceresine' dahi erişim sağlıyor” dedi. Eldeki verinin karar ve eylem süreçlerini direkt etkilediğini aktaran Civek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cisco Bağlı Fabrika bugünün üretim siloları arasındaki verinin gücünü sağlıyor. Cisco çözümleri 3 odakta tam anlamı ile görünürlük sağlıyor : Kullanım kolaylığı, güvenlik, daha iyi bilgi edinme.Cisco olarak iş ortaklarımızla birlikte üreticilerin tesislerinden edinebilecekleri en yüksek faydayı edinmelerini sağlamak ve Endüstri 4.0'ı gerçeğe dönüştürmek istiyoruz.”



Bu fabrikada iş durmuyor



Fabrika yöneticilerinin bu veriden faydalanmasını sağlamak için Cisco Bağlı Fabrika portföyüne 3 yeni çözüm ekledi. Bu çözümler:







Zaman duyarlı ağ oluşturma (Time Sensitive Networking) artık IE4000 switch ailesinde destekleniyor: Veriyi koruyan ve misyon kritik uygulamaların ağ üzerinde sorunsuz çalışmasını sağlayan yeni bir standart. Bugün bulunan bu çözüm ilerideki ihtiyaçları da karşılayacak.







IoT bilgisi için Bağlı Varlık Yöneticisi (Connected Asset Manager – CAM):Bu sanallaştırma aracı farklı kaynaklardan aranan veriyi seçip çıkarabiliyor ve fabrika tesisi içinde farklı yerlerde bulunan verileri birbirine bağlayabiliyor. Herhangi bir analitik motoru ile kullanılabilen sistemde raporlama, basit bir ara yüzde sürükle-bırak ile yapılabiliyor.







Endüstriyel Ağ Direktörü (Industrial Network Director): Çözümsadece BT departmanlarını değil cihazları kullanan teknisyenleri de düşünerek geliştirildi ve fabrikalara tüm tesis ağının kontrolünü sağlıyor. Hızlı kurulumu sayesinde fabrikada iş duraksamasına neden olmuyor. Ek olarak gerçek anlamda tak ve çalıştır özelliği sunuyor. Programlama gerektirmiyor.











