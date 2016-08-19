Piyasa koşullarının oldukça kızışmasına birçok teknoloji devi şirket bile dayanmakta zorlanıyor. Bu teknoloji devlerinden birisi olan Cisco 14 bin personel ile yollarını ayırma kararı aldı.



Piyasa koşullarının oldukça kızışmasına birçok teknoloji devi şirket bile dayanmakta zorlanıyor. Bu teknoloji devlerinden birisi olan Cisco 14 bin personel ile yollarını ayırma kararı aldı.



Ağ ve telekomünikasyon çözümleri konusunda dünyanın önde gelen firmalarından biri olan Cisco, gün geçtikçe artan piyasa koşulları karşısında mali yapısını düzeltmek adına personel çıkarmalara başlayacak.



Yapılacak bu işten çıkarma girişimi Cisco tarihindeki en büyük işten çıkarma olacak. Bundan önceki işten çıkarma hareketi 2014 yılında firma 6 000 kişiyi işten çıkararak yapmıştı teknoloji devi. 73.100 çalışana sahip olan Cisco bu çıkarmayı gerçekleştirirse iş gücünün yüzde 20 kadarını kaybedecek.



Firmanın patronluk görevinde 1 yıl gibi bir süredir devam eden Chuck Robbins yaptığı açıklamayla yazılım tabanlı ağ, güvenlik ve yönetim ürünlerine yöneleceklerini söyledi. Bu olay doğrultusunda donanım personeli azaltılarak yazılım konusuna ağırlık verilmeye başlanacak.



Gelen son haberlere göre birçok çalışana erken emeklilik seçeneği sunulmuş durumda. Şirket yakın gelecekte yaptığı bu işten çıkarma hamleleriyle firmanın faaliyet karını arttırmayı hedefliyor.



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