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Çırak Olarak Başladığı Kuaförlükte Dünya Şampiyonu Oldu

ÇIRAK OLARAK BAŞLADIĞI KUAFÖRLÜKTE DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Diyarbakırlı kuaför Berat Polatoğlu, 7 yaşında çırak olarak başladığı mesleğinde dünya şampiyonluğuna kadar yükselerek büyük bir başarıya imza attı.

Tarih : 31 Ekim 2017, 13:50
Puan Ver : Çırak Olarak Başladığı Kuaförlükte Dünya Şampiyonu Oldu(5/10)1

Diyarbakırlı Kuaför Berat Polatoğlu (32), 7 yaşında çırak olarak başladığı mesleğinde genç yaşında dünya şampiyonluğuna kadar yükselerek büyük bir başarıya imza attı. 14 çocuklu bir ailenin üyesi olarak zor şartlarda büyüyen Polatoğlu hem çalışıp hem okumaya başladı. 24 yaşında ilk salonunu açan, yurt içinde ve dışında eğitimler alarak kendini geliştiren Polatoğlu, katıldığı yarışmalarda dereceler elde ederek adını duyurmaya başladı. Genç yaşına rağmen 4 madalya ve 4 kupası bulunan Polatoğlu, en son milli takımla birlikte Ukrayna'nın Kiev kentinde Dünya Kuaförler Federasyonunun düzenlediği yarışmadan şampiyon olarak döndü. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dünyanın önemli kuaförleri tarafından paylaşılan Polatoğlu, yanında çalıştırdığı 11 kişi ile de aynı zamanda istihdama katkı sağlıyor.

UKRAYNA'DA DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

25 yıldır mesleğini icra ettiğini belirten Polatoğlu, "2009 yılında kendi salonumu açtım. 2013 yılında Diyarbakır Berberler ve Kuaförler odasında 2'nci başkan olarak görev yapmaya başladım. Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonunun düzenlediği yarışmada Güneydoğu Anadolu birincisi oldum. Sonra CMC CAT Mondial Türkiye Milli Takımına seçildim. Başkanımız Mustafa Ceylan önderliğinde İtalya'ya gittik. Milli Takım olarak dünya 3'ncüsü olduk. Bireysel yarışmada da 100 kişi arasından dünya 2'ncisi oldum. 8 ay sonra da Ukrayna'da dünya şampiyonu olduk" dedi.

"AMACIM DİYARBAKIR'IN İSMİNİ DUYURMAK"

Salonunda şu an 11 kişinin çalıştığını kaydeden Polatoğlu, "Her başarıda en önem verdiğim şey öncelikle Diyarbakır'ın ismini duyurmak. Bunu başardığıma da inanıyorum. Önümüzdeki günlerde yine ses getirecek bir projede yer almayı düşünüyoruz. Yine dünya çapında bir başarı elde etmek için mücadele edeceğiz. Öğrencilere katkımız olması amacıyla takdir ve teşekkür alan öğrencilere 'Traş bedava' kampanyası başlattık. Çünkü biz zor şartlarda okuduk. Onları başarıya teşvik etmek için eğitime destek kampanyamız var. Her sene yapıyoruz" diye konuştu.

"SAÇ MODELLERİM ÖNEMLİ SAYFALARDA PAYLAŞILIYOR"

İcra ettiği mesleğin tarihin en eskimeyen ve en önemli mesleklerinden biri olduğunu vurgulayan Polatoğlu, şunları kaydetti: "Gittikçe de önem kazanan bir meslek. Yaptığımız modelleri sosyal medyada paylaşıyoruz ve dünya çapında büyük ilgi görüyor. Dünyanın önemli sayfalarında bizim modellerimiz paylaşılıyor ve bu da bizi çok mutlu ediyor. Diğer meslektaşlarıma da ilham olabiliyorum. Bunu da kendilerinden gelen mesajlardan anlayabiliyoruz. Hatta kuaför olmayanların bizdeki meslek aşkını görünce kuaför olmak istediklerini görünce çok mutlu oluyoruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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