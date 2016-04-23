

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'nin Ege Denizi'nde tek taraflı taleplerinin NATO'nun bölgede insan kaçakçılarına yönelik yürüttüğü operasyonların genişlemesini engellediğini söyledi.



Başkent Atina'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i ağırlayan Çipras, ortak basın toplantısında, Türkiye'nin Ege Denizi'nin güney kısmını ‘askerden arındırılmış bölge' olarak değerlendirdiği için NATO gemilerinin bölgede operasyon yapmasına izin vermediğini söyledi.



Yunan Başbakan, “Ne yazık ki, NATO'nun faaliyeti ve bunun etki alanınına ilişkin hâlâ önemli bir yolumuz olduğunu düşünüyorum” dedi.



Türk savaş uçaklarının son dönemde Yunanistan hava sahası ihlallerini artırdığını söyleyen Çipras, “Egemenlik haklarımızı ihlal eden ya da zarar veren hiçbir eylemi kabul etmeyeceğiz” dedi.



Başbakan, Yunanistan'ın bölgedeki NATO misyonunun başarılı olması için gerekli olan katkıları sağlayacağını vurguladı.



NATO, Mart ayında Ege Denizi'nde insan kaçakçılarını engelleme amacıyla Avrupa Birliği (AB) sınır koruma ajansı Frontex ile operasyonlara başlamıştı.