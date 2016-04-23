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çipras'tan nato'ya türkiye şikâyeti

ÇİPRAS'TAN NATO'YA TÜRKİYE ŞİKâYETİ

NATO'nun Ege Denizi'ndeki faaliyetlerinin Türkiye'nin tek taraflı talepleri nedeniyle baltalandığını söyleyen Yunanistan Başbakanı Çipras, son dönemde Türkiye'nin Yunan hava sahasına yönelik ihlallerinin arttığını ifade etti

Tarih : 23 Nisan 2016, 10:03
Puan Ver : Çipras'tan Nato'ya Türkiye ŞikâYeti(8/10)9


Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'nin Ege Denizi'nde tek taraflı taleplerinin NATO'nun bölgede insan kaçakçılarına yönelik yürüttüğü operasyonların genişlemesini engellediğini söyledi.

Başkent Atina'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i ağırlayan Çipras, ortak basın toplantısında, Türkiye'nin Ege Denizi'nin güney kısmını ‘askerden arındırılmış bölge' olarak değerlendirdiği için NATO gemilerinin bölgede operasyon yapmasına izin vermediğini söyledi.

Yunan Başbakan, “Ne yazık ki, NATO'nun faaliyeti ve bunun etki alanınına ilişkin hâlâ önemli bir yolumuz olduğunu düşünüyorum” dedi.

Türk savaş uçaklarının son dönemde Yunanistan hava sahası ihlallerini artırdığını söyleyen Çipras, “Egemenlik haklarımızı ihlal eden ya da zarar veren hiçbir eylemi kabul etmeyeceğiz” dedi.

Başbakan, Yunanistan'ın bölgedeki NATO misyonunun başarılı olması için gerekli olan katkıları sağlayacağını vurguladı.

NATO, Mart ayında Ege Denizi'nde insan kaçakçılarını engelleme amacıyla Avrupa Birliği (AB) sınır koruma ajansı Frontex ile operasyonlara başlamıştı.








Etiketler: Çipras  Tan  Nato  Ya  Türkiye  ŞikâYeti    haber

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