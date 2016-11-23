ÇİPRAS'TAN FLAŞ ‘LOZAN' AÇIKLAMASI
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Lozan Anlaşması'ndan kimsenin şüphe etmediğini ve bunu Türkiye'nin anlaması gerektiğini belirtti.
Partisi Syriza'nın milletvekillerine konuşan Çipras, “Kimsenin Lozan Anlaşması'ndan şüphe duymadığını Türkiye'nin anlaması lazım” ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN ELEŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR
Bir süredir Lozan Anlaşması'na yönelik eleştirilerini dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı konuşmada da konuya değinerek şunları söylemişti:
“Lozan ifadesini kullandığımda birileri rahatsız oldu, niye rahatsız oluyorsunuz. Lozan'da da 3 milyon kilometrekarede bir yerler tırmıklandı, 780 bin kilometrekareye düştük. Burnumuzun dibindeki yerler alındığında bununla iftihar edenler oldu. Bu nasıl oluyor ya, elindekini veriyorsun, hâlâ başarılı çıktık diyorsunuz.”
kaynak:sözcü
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