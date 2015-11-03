

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yunanistan Başbakanı Çipras, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu telefonla arayarak, Türkiye'de gerçekleşen 26. Dönem Milletvekili Seçimleri'nin sonucu dolayısıyla tebriklerini iletti. Çipras'ın, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin Türkiye ve Yunanistan arasında güçlü bir işbirliğini her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulur kıldığını ifade ettiği belirtildi. Çipras'ın Kasım ayı içerisinde ikili ilişkiler ve başta göç krizi olmak üzere güncel gelişmeleri ele almak üzere Türkiye'yi ziyaret etmek istediği de ifade edildi.



Çipras'a teşekkür eden Başbakan Davutoğlu, kendisini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını dile getirdi.