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çipras'tan davutoğlu'na tebrik telefonu

ÇİPRAS'TAN DAVUTOĞLU'NA TEBRİK TELEFONU

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu telefonla aradı.

Tarih : 03 Kasım 2015, 09:16
Puan Ver : Çipras'tan Davutoğlu'na Tebrik Telefonu(7/10)4


Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yunanistan Başbakanı Çipras, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu telefonla arayarak, Türkiye'de gerçekleşen 26. Dönem Milletvekili Seçimleri'nin sonucu dolayısıyla tebriklerini iletti. Çipras'ın, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin Türkiye ve Yunanistan arasında güçlü bir işbirliğini her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulur kıldığını ifade ettiği belirtildi. Çipras'ın Kasım ayı içerisinde ikili ilişkiler ve başta göç krizi olmak üzere güncel gelişmeleri ele almak üzere Türkiye'yi ziyaret etmek istediği de ifade edildi.



Çipras'a teşekkür eden Başbakan Davutoğlu, kendisini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını dile getirdi.








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