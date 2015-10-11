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çipras: türkiye'nin yanındayız

ÇİPRAS: TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ

Yunanistan Başbakanı Çipras, Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle Başbakan Davutoğlu'nu telefonla arayarak taziye mesajını iletti.

Tarih : 11 Ekim 2015, 12:38
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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ankara'daki terör  saldırısı nedeniyle Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

 

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan Başbakanı  Çipras, akşam saatlerinde Başbakan Davutoğlu'nu telefonla aradı.

 

Görüşmede, Ankara'da yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden  vatandaşların ailelerine başsağlığı dileğinde bulunan Çipras'ın, Türkiye  Cumhuriyeti Hükümeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını vurguladığı  belirtildi.

 

Yunanistan'ın, terörizmle mücadelede, Türkiye'nin yanında olduğunu  ifade eden Çipras'ın, bu zor dönemde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını  dile getirdiği kaydedildi.

 

Başbakan Davutoğlu'nun da taziye dilekleri ve dayanışma mesajları için  mevkidaşı Çipras'a teşekkür ettiği, Türkiye'nin terörizmle mücadelesini  müttefikleriyle işbirliği içinde kararlılıkla sürdüreceğini vurguladığı ifade  edildi.








Etiketler: Çipras  Türkiye  Nin  Yanındayız    haber

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