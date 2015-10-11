

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.







Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan Başbakanı Çipras, akşam saatlerinde Başbakan Davutoğlu'nu telefonla aradı.







Görüşmede, Ankara'da yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı dileğinde bulunan Çipras'ın, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını vurguladığı belirtildi.







Yunanistan'ın, terörizmle mücadelede, Türkiye'nin yanında olduğunu ifade eden Çipras'ın, bu zor dönemde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdiği kaydedildi.







Başbakan Davutoğlu'nun da taziye dilekleri ve dayanışma mesajları için mevkidaşı Çipras'a teşekkür ettiği, Türkiye'nin terörizmle mücadelesini müttefikleriyle işbirliği içinde kararlılıkla sürdüreceğini vurguladığı ifade edildi.