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çipras: hatalarımız oldu ama...

ÇİPRAS: HATALARIMIZ OLDU AMA...

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, borç müzakereleri sürecinde yanlışlıkların da yapıldığını belirterek, buna karşın alacaklılar ile yaptıkları anlaşmalardan pişman olmadıklarını söyledi.

Tarih : 23 Temmuz 2015, 16:04
Puan Ver : Çipras: Hatalarımız Oldu Ama...(8/10)8


Yunanistan'da Siriza hükümeti, "dayanıklık testi" olarak nitelendirilen ikinci reform paketi oylamasında da parlamentodan destek aldı. Syriza lideri Aleksis Çipras'ın partisindeki "firesi" de azaldı.





İçeride tartışmalar ve ve dışarıda protesto gösteriler arasında yapılan oylama bu Sabah saat 4.40'ta tamamlandı. Yunanistan parlamentosundaki oylamada kullanılan toplam 298 oydan 230 evet, 63 hayır ve 5 çekimser çıktı. Oylamada Syriza'dan, 31'i hayır ve 5'i çekimser olmak üzere toplam 36 milletvekili karşı oy kullandı. Parlamentoda 15 Temmuz'da yapılan ilk oylamada 39 Syriza milletvekili karşı oy kullanmıştı.



Çipras parlamentoda yaptığı konuşmasında “Şimdiye kadar yaptıklarımızdan pişman değiliz, çünkü Yunan halkının problemini, haklı isteklerini bütün dünyaya duyurduk” dedi. Bu süreç içinde yanlışlıkların da olduğunu, ancak bu kadar zor şartlar altında ve sırtında yalnız Yunan halkının değil diğer ulusların da ağırlığını hissettiğinin altını çizan Çipras, onların haklarını koruyacak, Avrupa'nın muhafazakâr çevrelerinin sert planlarını önleyecek ve en az zarar verecek projeyi seçmek zorunda kaldığını söyledi.



“Eminim, bu mücadelemiz boşuna gitmeyecektir. Evet, yanlış hareketler oldu, fakat yanlış yapmayan, mücadele etmeyendir” diyen Tsipras “Kaybedilen mücadele, hiç verilmemiş mücadeledir” diye sözünü bitirdi.








Etiketler: Çipras  Hatalarımız  Oldu  Ama    haber

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