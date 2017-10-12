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Çipras F16'ya Binip Ege'de İt Dalaşı Heyecanı Yaşadı
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ÇİPRAS F16'YA BİNİP EGE'DE İT DALAŞI HEYECANI YAŞADI


Çipras F16'ya Binip Ege'de İt Dalaşı Heyecanı Yaşadı
Tarih : 12 Ekim 2017, 20:30
Puan Ver : Çipras F16'ya Binip Ege'de İt Dalaşı Heyecanı Yaşadı(5/10)1

Yunan Başbakan Alexis Çipras, bugün Larisa hava üssünü ziyaret etti. Askerlerle ve subaylarla sohbet ettikten sonra pilot kıyafeti giyen Çipras, F16 uçağı ile Ege semalarında uçtu. Çipras'ın Siros, Limni, Bozbaba adalarının üstünde uçtuğu belirtildi.

İT DALAŞI HEYECANI YAŞAMIŞ

Çipras, Larisa'ya döndükten sonra kısa bir açıklama yaparak, "Ege semalarında uçmak ve kısa bir süre için sanal da olsa bir it dalaşının tansiyonunu hissettim. Yunan Hava Kuvvetleri'nin süper silahı, Yunan pilotların ruhu ve yüreğidir" şeklinde konuştu.

TÜRK UÇAKLARIYLA TEMAS OLMADI

Yunan pilotlarla Türk pilotlar arasında uçakların birbirine füze kilitleme çekişmesi olarak bilinen it dalaşı Ege'de hemen hergün yaşanan bir durum. Ancak Çipras'ın uçuşu sırasında herhangi bir Türtk F16'sı ile temas olmadığı öğrenildi.

UÇAN ÜÇÜNCÜ BAŞBAKAN OLDU

Çipras böylece, savaş uçağı ile ucan üçüncü Yunan Başbakan oldu. Daha evvel Eleftherios Venizelos ve Kostas Mitsotakis uçmuşlardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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