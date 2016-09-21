

BM Genel Kurul toplantıları için New York'ta bulunan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ABD Başkan yardımcısı Jeo Biden'la 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.







Aleksis Çipras, Yunanistan'ın borç sorunu, sığınmacı krizi ve Kıbrıs konusunda ABD'den yardım istedi.







Çipras Avrupa Birliği ile Türkiye arasında varılan anlaşma dışında sığınmacı sorununun üstesinden gelmek için bir B Planı olmadığını hatırlattı.