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çipras abd'den kıbrıs konusunda yardım istedi

ÇİPRAS ABD'DEN KIBRIS KONUSUNDA YARDIM İSTEDİ

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras New York'ta görüştüğü ABD Başkan yardımcısı Joe Biden'dan sığınmacı krizi ve Kıbrıs sorunu konusunda yardım istedi.

Tarih : 21 Eylül 2016, 17:15
Puan Ver : Çipras Abd'den Kıbrıs Konusunda Yardım İstedi(0/10)


BM Genel Kurul toplantıları için New York'ta bulunan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ABD Başkan yardımcısı Jeo Biden'la 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.



Aleksis Çipras, Yunanistan'ın borç sorunu, sığınmacı krizi ve Kıbrıs konusunda ABD'den yardım istedi.



Çipras Avrupa Birliği ile Türkiye arasında varılan anlaşma dışında sığınmacı sorununun üstesinden gelmek için bir B Planı olmadığını hatırlattı.








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