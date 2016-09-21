ÇİPRAS ABD'DEN KIBRIS KONUSUNDA YARDIM İSTEDİ
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras New York'ta görüştüğü ABD Başkan yardımcısı Joe Biden'dan sığınmacı krizi ve Kıbrıs sorunu konusunda yardım istedi.
BM Genel Kurul toplantıları için New York'ta bulunan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ABD Başkan yardımcısı Jeo Biden'la 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.
Aleksis Çipras, Yunanistan'ın borç sorunu, sığınmacı krizi ve Kıbrıs konusunda ABD'den yardım istedi.
Çipras Avrupa Birliği ile Türkiye arasında varılan anlaşma dışında sığınmacı sorununun üstesinden gelmek için bir B Planı olmadığını hatırlattı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar