









Bir süre önce uygulamaya geçilen çipli kimlik kartları ile ilgili flaş karar verildi. Çipli kimlik kartlarının teslim alınmaması ile ilgili konu hakkında açıklamada bulunan Sinop İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Dursun Hızarcıoğlu, vatandaşların çipli kimlik kartlarına yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Müdürlüklerine şimdiye kadar toplamda 25 bin kişinin çipli kimlik kartı için başvuruda bulunduğunu belirten Hızarcıoğlu, başvuruda bulunan vatandaşların bir bölümünün kimlik kartını teslim almadığı için sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Başvuruda bulunan vatandaşları uyaran Hızarcıoğlu, başvuruda bulunan 52 kişinin yasal süre olarak belirtilen 30 gün içerisinde çipli kimlik kartlarını teslim almak için ilgili müdürlüklere gitmediklerini, vatandaşların yasal süre içerisinde kimlik kartlarını almaması yüzünden kartların imha edildiğini söyledi.







Yasal Süreye Dikkat Edilmeli







Vatandaşları yasal süre konusunda hassas olmaları noktasında uyaran Hızarcıoğlu, başvuruda bulunan kişilerin başvuru sonuçlarını takip etmeleri gerektiğini ve yasal süre içerisinde kimliği teslim almalarının gerektiğini söyledi.







Yasal Süreyi Bekliyoruz







Vatandaşlar çipli kimlik kartı başvurusunu yaptıktan sonra önce mesaj gönderildiğini, sonrasında ise PTT aracılığı ile istedikleri adrese kimlik kartlarının teslim edildiğini belirten Hızarcıoğlu, ulaşılmayan kişinin kapısına haber kâğıdı bırakıldığını, vatandaş PTT'den kimliği almadığı taktirde müdürlüğe kartların geri geldiğini söyledi. Geri gelen kartların 30 günlük bekleme süreci olduğunun altını çizen Hızarcıoğlu şu anda ellerinde yasal süreyi bekleyen pek çok kimliğin olduğunu, teslim alınmadığı taktirde kimliklerin elektronik devrede imha edilerek Ankara'ya gönderileceğini söyledi.











kaynak:ekonomi7