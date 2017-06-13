Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

çipli kimlik kartları ile ilgili flaş karar!

ÇİPLİ KİMLİK KARTLARI İLE İLGİLİ FLAŞ KARAR!

Bir süre önce uygulamaya geçen çipli kimlik kartları ile ilgili flaş karar veren yetkililer. 30 gün içerisinde teslim alınmayan kimlik kartlarını imha ediyor.

Tarih : 13 Haziran 2017, 09:31
Puan Ver : Çipli Kimlik Kartları İle İlgili Flaş Karar!(10/10)7






Bir süre önce uygulamaya geçilen çipli kimlik kartları ile ilgili flaş karar verildi. Çipli kimlik kartlarının teslim alınmaması ile ilgili konu hakkında açıklamada bulunan Sinop İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Dursun Hızarcıoğlu, vatandaşların çipli kimlik kartlarına yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Müdürlüklerine şimdiye kadar toplamda 25 bin kişinin çipli kimlik kartı için başvuruda bulunduğunu belirten Hızarcıoğlu, başvuruda bulunan vatandaşların bir bölümünün kimlik kartını teslim almadığı için sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Başvuruda bulunan vatandaşları uyaran Hızarcıoğlu, başvuruda bulunan 52 kişinin yasal süre olarak belirtilen 30 gün içerisinde çipli kimlik kartlarını teslim almak için ilgili müdürlüklere gitmediklerini, vatandaşların yasal süre içerisinde kimlik kartlarını almaması yüzünden kartların imha edildiğini söyledi.



Yasal Süreye Dikkat Edilmeli



Vatandaşları yasal süre konusunda hassas olmaları noktasında uyaran Hızarcıoğlu, başvuruda bulunan kişilerin başvuru sonuçlarını takip etmeleri gerektiğini ve yasal süre içerisinde kimliği teslim almalarının gerektiğini söyledi.



Yasal Süreyi Bekliyoruz



Vatandaşlar çipli kimlik kartı başvurusunu yaptıktan sonra önce mesaj gönderildiğini, sonrasında ise PTT aracılığı ile istedikleri adrese kimlik kartlarının teslim edildiğini belirten Hızarcıoğlu, ulaşılmayan kişinin kapısına haber kâğıdı bırakıldığını, vatandaş PTT'den kimliği almadığı taktirde müdürlüğe kartların geri geldiğini söyledi. Geri gelen kartların 30 günlük bekleme süreci olduğunun altını çizen Hızarcıoğlu şu anda ellerinde yasal süreyi bekleyen pek çok kimliğin olduğunu, teslim alınmadığı taktirde kimliklerin elektronik devrede imha edilerek Ankara'ya gönderileceğini söyledi.

 



 



kaynak:ekonomi7








Etiketler: Çipli  Kimlik  Kartları  İle  İlgili  Flaş  Karar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER