

Edinilen bilgiye göre, Hasan Dağ idaresindeki 34 AKF 14 plakalı cip, D-695 karayolunun Taşkesiği mevkisinde karşı yönden gelen Ramazan Aygör'ün (36) kullandığı 07 FGF 73 plakalı otomobille çarpıştı.







Sürücü Aygör ile annesi Emine Aygör (67), kaza yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 8 yaşındaki Alperen Aygör, sürücü Dağ ile aynı araçtaki Ahmet Emin Dağ, Ali Hamza, Osman ve Gülsüm Ünal yaralandı.







Sürücü Aygör'ün cenazesi, sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Manavgat Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Alperen Aygör'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.