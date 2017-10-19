ÇIPLAK HALDE ÇADIRLARINI TERK EDEN 9 DAĞCININ ÖLÜMÜ GİZEMİNİ KORUYOR
2 Şubat 1959 günü, Rusya'da bulunan Ural Dağları'nın yüksek kesimlerinde kamp yapan bir grup dağcının başına gelenler aradan geçen onca yıla rağmen gizemini korumaya devam ediyor
Ural Dağları'na bir gezi ve kamp yapmak amacıyla bir araya gelen ve tamamı henüz 20'li yaşlarındaki gençlerden biri hariç tamamı, sebebi hala bilinmeyen bir şekilde hayatlarını kaybettiler. Kurtulan tek isim olan Yuri Yefimoviç Yudin ise ayağını burktuğu için yolculuğun başında ekipten ayrılarak geri dönmüştü. İgor Alekseyeviç Dyatlov'un liderliğinde Sibirya'nın zorlu şartlarına karşı zor bir mücadeleye girişen gençlerin hepsi bu konuda deneyimlilerdi. Gerekli ekipmanlara ve tecrübeye sahip olan gençlerin planlanana göre 12 Şubat'ta Vidaj şehrine dönmeleri gerekiyordu.
ÇADIRLARI PARÇALANMIŞ
Bu tarihin üzerinden birkaç gün geçmiş olmasına rağmen gruptan herhangi bir haber alınamaması üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Oldukça geniş çaplı ve yüksek katılımlı arama kurtarma çalışmaları ancak 26 Şubat günü sonuç verdi ve parçalanarak kullanılmaz hale gelmiş çadırlara ulaşıldı. Grubun lideri Dyatlov kampı daha korunaklı olan orman yerine zirveyi kaybetmemek için açık araziye kurdurmuştu. İlginç olan ise grubun ekipmanları ve hatta ayakkabılarının bile karla kaplı ve parçalanmış haldeki çadırların içinde olmasıydı. Gençlerden ise herhangi bir iz yoktu. Çadırlar ise ilginç bir şekilde içeriden yırtılarak parçalanmıştı. Gençlerin kendilerini panik içerisinde, hızlıca çadırdan dışarı atmış oldukları anlaşılıyordu. Polis, gençlerin kar üzerindeki ayak izlerini takip etse de izler bir yerden sonra kesiliyordu. -30 derecelik soğukta ve yoğun kar yağışı altında çoğu üzerlerinde elbiseleri ve hatta ayakkabıları olmadan çadırlarını terk etmişlerdi.
CESETLER BİR AĞACIN ALTINDA BULUNDU
Genişletilen araştırmalar sonucunda önce iki gencin ormanlık alandaki cesetlerine ulaşıldı. Üzerlerinde sadece iç çamaşırları vardı. Altında yattıkları ağacın bazı dalları kırılmış ve hemen yanlarında bir ateş yakılmıştı. Daha sonra birbirlerinden ayrı olarak yol boyunca sıralanmış olarak üç gencin daha cesedine ulaşıldı. Diğer dağcılara ulaşılması ise neredeyse üç ayı buldu. Bunlar, diğerlerine göre biraz daha iyi giyimli haldelerdi. Daha sonra yapılan araştırmada, bu gençlerin üzerlerindeki kıyafetlerde yüksek oranda radyasyona rastlandığı ilan edildi. Cesetlerden ilk bulunmuş olanlar donarak ölmüşlerdi ancak diğer beş gencin vücutlarında çeşitli kırıklara rastlandı. Kafasında ve kaburgalarında ciddi kırıklara sahip olanlar vardı. Bir gencin ise dili, gözleri ve dudağı ortada yoktu.
VÜCUTLARINDA TURUNCU LEKELER GÖRÜLDÜ
Ne çadırın etrafında ne de gençlerin öldükleri bölgede herhangi başka bir ayak izine rastlanmadı. Bu kadar deneyimli, cesur bir dağcı grubunun çadırlarını çıplak bir şekilde terk etmesine sebep olan şeyin ne olduğu ise çözülemedi. Yıllar içerisinde UFO'lardan Rus İstihbarat Servisi'ne, tuhaf yaratıklardan dağın sebep olduğu ses sınırının altındaki düşük frekanslı ses dalgalarına kadar pek çok sebep suçlu ilan edilse de hiçbiri doğrulanamadı. Otopsi esnasında vücutlarında turuncu lekeler tespit edilen dağcıların hiçbirinde fiziksel mücadeleye dair bir iz de yoktu.
BİR DAĞCI KAMERASINI YANINA ALMIŞ
Sırrı çözülemeyen ölümlerle ilgili bugün hala pek çok iddia ortaya atılsa da gençlerden geriye kalan günlükler, kameralar ya da fotoğraf makinelerinden herhangi bir delile ulaşılamadı. Sadece bir dağcının çadırını terk etmeden önce kamerasını yanına aldığı fark edildi ancak ondan da bir sonuç alınamadı. Böylece tarihe Dyatlov Vakası olarak geçen olayda hayatını kaybeden 9 gencin, o gece Sibirya'nın dondurucu soğuğunda büyük bir panikle neyden veya kimden kaçtıkları asla öğrenilemedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Peşmergeler, Erbil-Kerkük Karayoluna Yığınak Yaptı
- Erdoğan'dan Suriye'deki Zulme Tepki: Böyle Bir Dünyada Yaşamak İstemiyorum
- 'kadınla Tokalaşmak Ateş Tutmaktan Korkunç' Diyen Rektörün Kadınlarla El Ele Halay Görüntüsü Çıktı
- Chp, Muhtarlara Nikah Kıyma Yetkisi Verilmesi İçin Teklif Verdi
- Üniversite Sınavının Tarihi Ve Sorulacak Soru Sayısı Belli Oldu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş'ın Anlaşmaya Vardığı Domagoj Vida, Aralık Ayında Takıma Katılacak
- Devlet Bahçeli: 11 Yabancıyla Sahaya Çıkan Galatasaray İsmini Değiştirsin
- Dolaşmaya Çıkan Emenike, Evine Döndüğünde Şoke Oldu
- Hasan Ali Kaldırım, Ünlü Futbolcu Mata'nın Başlattığı Yardım Kampanyasına Destek Oldu
- Cüneyt Çakır'ın Atanmasından Sonra Derbinin İddaa Oranları Değişti
DÜNYA HABERLERİ
- Şaşkın Milyoner! Köşeyi Döndüğünü Bir Sene Sonra Fark Etti!
- Abd'li Komutan: Kuzey Kore Konusunda Akla Hayale Gelmeyenleri Hayal Etmemiz Gerek
- Öldürülen Maltalı Araştırmacı Gazetecinin Oğlu 'mafya Devletini' Suçladı!
- Cani Koca, Kendisini Terk Eden Hamile Eşini, Markette Öldürdü!
- Aracının Üzerine Vinç Düşen Çinli, Sapasağlam Çıkarak Herkesi Şaşırttı
Bu Haberle İlgili Yorumlar