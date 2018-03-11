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Çıplak Fotoğrafla Şantaj Yaptı, Babasına Saldırıp Evini Kurşunladı
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Çıplak fotoğrafla şantaj yaptı, babasına saldırıp evini kurşunladı

ÇIPLAK FOTOĞRAFLA ŞANTAJ YAPTI, BABASINA SALDIRIP EVİNİ KURŞUNLADI

Esenyurt'ta genç kadını çıplak fotoğraflarıyla yıllarca tehdit eden, babasının arabasına molotof atıp abisi balkondayken evi kurşun yağmuruna tutan suç makinesi kıskıvrak yakalandı.

Tarih : 11 Mart 2018, 15:20
Puan Ver : Çıplak Fotoğrafla Şantaj Yaptı, Babasına Saldırıp Evini Kurşunladı(7/10)3

Esenyurt'ta genç kadını çıplak fotoğrafları ile yıllarca tehdit eden, babasının çalıştığı iş yerinin arabasına molotof atıp evini kurşunlayan adam, kıskıvrak yakalandı.

TEHDİTLE ÜSTSÜZ FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

İstanbul'da bir markette çalışan E.U. yaklaşık 3 yıl önce Halil İbrahim G. ile tanıştı. Bir süre sonra Halil İbrahim G., E.U.'yu evine çağırıp tehditle üstsüz fotoğraflarını çekti. Fotoğrafları çektikten sonra E.U.'yu elindekilerle tehdit etmeye başlayan Halil İbrahim G., genç kadına şantaj yaparak istediklerini yaptırmaya başladı.

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Bir süre şantajlara karşı direnmeye çalışan E.U., cinayetle de tehdit edilmeye başlandı. 2016 yılından bu yana E.U. ve ailesi defalarca kez Halil İbrahim G. tarafından sözlü ve fiziki şiddete maruz kaldı. Halil İbrahim G., E.U.'nun fotoğraflarını ise internet ortamında yaymaya başladı.

ARABAYA MOLOTOF ATIP EVİNE KUŞUN YAĞDIRDI

E.U.'nun şikayeti üzerine gözaltına alınan Halil İbrahim G. adliyeye sevk edildi ancak mahkeme zanlıyı serbest bıraktı. Dışarı çıkan zanlı, E.U.'ya karşı sözlü şiddetlerini fiziki olarak devam ettirdi. Geçtiğimiz günlerde de E.U.'nun babasının ticari minibüsüne molotof atan zanlı, ağabeyinin balkonda olduğu sırada motosikletle gelerek eve de kurşun yağdırdı.

TACİZCİSİNİN SES KAYITLARINI YAYINLADI

E.U., tacizcisinin ses kaydını da sosyal medyadan yayınladı. Ses kayıtlarında ise, Halil İbrahim G.'nin, "Emin ol bugün birilerinin canı yanacak. Unutma, bugün birilerinin canı yanacak. Onun kim olduğu önemli değil. Sesimi duyarsınız yakında" dediği duyuluyor.

POLİS KISKIVRAK YAKALADI

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, söz konusu Halil İbrahim G.'yi titiz çalışması sonrası dün yaptığı operasyonla kıskıvrak yakaladı. Söz konusu şahıs, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine getirildi. Polis ekipleri, zanlının üzerinden çıkan 3 adet cep telefonuna da el koydu. Halil İbrahim G.'nin yaklaşık bir yıl önce de mağdur kadının şikayeti üzerine gözaltına alındığı, ancak çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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