

Belçika'nın Flaman bölgesi, transseksüel ve travestilere yönelik ayrımcılığı önlemek amacıyla, 'cinsiyetsiz tuvalet' uygulamasına hazırlanıyor.



Kısa süre içerisinde Flaman Parlamentosu'ndaki tuvaletlerde 'kadın', 'erkek' gibi tanımlamalar kaldırılacak.



Flaman Hükümeti, kadın - erkek ayrımını önlemek amacıyla, 'nötr cinsiyet' uygulamasına geçmeyi amaçlıyor.



Eşit haklardan sorumlu bakan Liesbeth Homans, bu nedenle resmi iş ilanlarında cinsiyet bölümünün kaldırılacağını açıklamıştı.



Cinsiyetsiz tuvalet de yine Bakan Homans'ın önerisi. Değişikliğe gerekçe olarak, transseksüel ve travestilerin tuvaletlerde yaşadığı sorunlar gösteriliyor.



İlk uygulama, kısa süre içinde Flaman Parlamentosu'nda başlıyor. Parlamento binasındaki tuvaletlerdeki 'kadın', 'erkek' gibi tanımlamalar kaldırılacak.