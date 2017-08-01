CİNSİYET DEĞİŞTİRİP ERKEK OLAN KADIN DOĞUM YAPTI
Amerika'da kadın olarak doğan ve 10 yıl önce hormon tedavisi gören 34 yaşındaki Trystan Reese'nin, bir erkek çocuğu oldu.
Amerika'da erkek olmak için hormon tedavisi görmesine rağmen, ileride çocuk doğurmak için cinsel organını değiştirmeyen Trystan Reese'nin bir erkek çocuğu oldu. Reese Chaplow çifti Reeseîn tüm hamilelik evrelerini Facebook'ta paylaştılar. Doğumdan sonra çift Facebook ve dünyanın bir çok yerinden medyanın dikkatini üzerine çekmeyi başardı.
ÇOCUK DOĞURMAK İÇİN CİNSEL ORGANINI DEĞİŞTİRMEDİ
Erkek olmak için hormon tedavisi görmesine rağmen ileride çocuk doğurmak için cinsel organını değiştirmedi.DOĞAN ÇOCUĞA "LEO" İSMİNİ VERDİLER
Geçen sene hamile iken çocuğu düşen Trystan, kocası Biff Chaplow ile beraber Leo ismini verdiler.
EBEVEYNLİK KONUSUNDA ZORLUK ÇEKMEYECEKLERİNİ SÖYLEDİ
Çift biyolojik çocukları dünyaya gelmeden önce 2011 yılında evlatlık bir çocuk aldıkları için ebeveyenlik konusunda zorluk çekmeyeceklerini söylediler.
HAMİLELİK EVRELERİNİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR
Reese Chaplow çifti Reeseîn tüm hamilelik evrelerini Facebook'ta paylaştılar ve hamileliği de Ocak ayında bir video ile paylaştılar.
ÇOCUĞA ZARAR GELMEMESİ İÇİN HORMON TEDAVİSİNE ARA VERMİŞ
Çocuk doğurduğu çok mutlu olduğunu söyleyen Reese, yaptığı açıklamada, hamile olduğu ortaya çıkmasından sonra çocuğa zarar gelmemesi için hormon tedavisine ara verdiğini söyledi. Doğumdan sonra çift Facebook ve dünyanın bir çok yerinden medyanın dikkatini üzerine çekmeyi başardı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Hakkari'deki Çatışmada Uzman Çavuşun Telefonu Mermiyi Durdurdu
- Büyükerşen'e Saldıran Zanlılardan Üçü Tutuklandı
- Genelkurmay, Mehmetçiğin Yerde Yemek Yediği Görüntüleri Paylaştı
- Dolandıramadıkları Kadını Tehdit Ettiler: Seni Pişmiş Tavuk Yapacağız
- İntihar Eden Emniyet Müdürünün Cenazesine Eşinin Bakışları Damga Vurdu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Selçuk İnan, Akhisar Maçındaki Performansıyla Taraftarları Çıldırttı
- Beşiktaş-Konyaspor Turkcell Süper Kupa Maçını Fırat Aydınus Yönetecek
- Aykut Kocaman, Jeremain Lens'i İstemediğini Yönetime Bildirdi
- Dursun Özbek, Mircea Lucescu İçin Romanya'ya Gitti
- Beşiktaş, Marcelo'nun Yerine Lazio'dan Mauricio İle Görüşüyor
DÜNYA HABERLERİ
- Restoranda Amuda Kalkmak İsteyen Gencin Dramı, Ağır Çekimle Kamerada!
- Evsiz Adamı Konaklama Karşılığında Köle Yapan Çift Tutuklandı
- 23 Milyonda Bir İhtimal Gerçek Oldu! Kanada'nın Talihlisi, 2. Kez Lotoyu Tutturdu
- Kuzey Kore'yi Durduramayan Abd'den Çin'e: Konuşma Zamanı Sona Erdi, Harekete Geç!
- Suudi Arabistan: Kabe'ye Uluslararası Statü İstemek Bir Savaş İlanıdır
Bu Haberle İlgili Yorumlar