Türk erkeklerinin yüzde 70'i, kadınlarının ise yüzde 80'ninde cinsel işlev bozukluklarından biri var diyen Op. Dr. Gökçen Erdoğan cevaplıyor: Türk erkekleri yatakta gerçekten iyi mi?







Türk erkeklerinin eskiden beri söyledikleri "cinsel ilişkide her zaman güçlüyüz" cümlesi doğru değil mi?







Yanlış demeyelim, eksik diyelim.







Bu kadar yüksek oranda karşılaşılan cinsel işlev bozuklukları denildiğinde neler akla geliyor?







Kadınlarda vajinusmus, cinsel isteksizlik, orgazm olamama, erkeklerde de aslında en çok karşılaştığımız sertleşme ve erken boşalma.







Son beş senedir vajinusmus çok konuşuluyor; bu kadar arttı mı bu hastalık yoksa insanlar artık konuşabiliyorlar mı?







Aslında buna hastalık demiyorum. Bu bir sorun. Evet, son senelerde medyada çokça konuşulan ve tartışılan bir sorun oldu. Tabii ki önceden de vardı ama dile gelmiyordu. Şimdi açık açık konuşuluyor, insanlar sorunlarını anlatıyor ve paylaşıyorlar.







İlişkiye giremeyen herkes vajinusmus mudur?







Hayır tabiî ki. Herkes hemen aynı gün ilişkiye giremeyebilir. Belki bir hafta, on gün, bir ay. Ama bu sorun daha uzun sürer ve artık çiftlerin yatak odalarında çatırtılar başlatırsa işte bu vajinusmusa kayıyor demektir. İlk gece korkusu yaşayanlarda eğer bu sorun bir süre daha devam ederse, ilişki istenmeyen son olan vajinusmusa gidebilir.







Hangi mesleklerden hastalar daha çok başvuruyorlar size?







Size ilginç birkaç örnek vermek isterim. Sporcu olup çoğu kişinin tanıdığı birçok hastam var ve çoğu erken boşalma ile bana başvurdular, sanat camiası ve politika dünyası çok yoğun ve hızlı yaşanan bir ortam olduğu için erken boşalma, iktidarsızlık ve isteksizlik yoğunlukta. Doktor, öğretmen, ev hanımı aslında bunu kritize etmek yanlış olur. Hayatta yaşıyorsanız, bu dünyada yaşıyorsanız her an her şey herkese olabilir.







Hipnozu nasıl kullanıyorsunuz bu sorunlarda? Sadece hipnozla, bir defada bu sorun çözülüyor mu?







Ne kadar güzel olurdu değil mi? Keşke zihni de ameliyat etsek, içini açsak ve içine olması gerekeni fısıldasak, sonra kapatsak her şey yoluna girse... Ben cinsel terapinin yanında hipnozu kullanıyorum. Onu da gerekli gördüğümde kullanıyorum. Ama bir defa yapıldığında tam olarak çözülemez. Bilinçaltına girmek ve bazı şeyler değiştirmek 5-6 seansı bulabiliyor.







Hayatı boyunca hiç ilişkiye giremeyecek olan var mıdır?







Olabilir tabii ki. Vajinusmus bir sorun, eğer tedavisi olmazsa hayatı boyunca yol arkadaşı olur insana. Sigara gibidir, insanın bir tarafı bırakmak ister bir tarafı ondan ayrılmak istemez, belki maziden kalma bir eksiğini tamamlıyordur, belki eşine karşı kendini koruma mekanizmasıdır. Bu yüzden en başarılı yöntem profesyonel bir destekle götürülen yöntemdir..







Tek seansta sorununu çözdüğünüz oldu mu hiç? Düşünsenize geliyor, anlatıyor, başarıyor ve gidiyor.







Oldu tabii ki. Onun da keyfi ayrı. Bir sonraki seansta çiçek ve pastayla geliyorlar. Bu arada havuçlu keki çok sevdiğimi bilenler kek getiriyorlar. Birlikte yiyoruz sonra... Bu kadar kısa süredeki çözüm genellikle yanlış ya da eksik bilgisi olanlarda görülüyor. Bunu düzelttiğinizde çorap söküğü gibi geliyor peşinden.







Her cinsel sorunu olana hipnoz kullanıyor musunuz? Tedavi başarısı %100 mü?







Bazı sorunlarda kullanıyorum. Hipnoz yardımcı bir yöntemdir tedavide. Sonuca ulaşmak için bize çok yardımcı olur. Farklı bir tecrübedir. Özellikle vajinusmus ve erken boşalmanın %100'lere yakın başarı oranı vardır. Diğer sorunlarda da başarı bu orana yakındır.







Erken boşalma ya da vajinusmus tek seansta çözülebilecek bir sorun mudur?







Olabilir mi hiç!!! Özellikle de vajinusmusda kremle, uyuşturucu ile, narkozla, kızlık zarını almakla bu sorun çözülemez. Olay genellikle uzun bir süreç gerektirir. En azından 1 seans değil. Çiftler biran önce bunu çözmek istiyorlar, haklılar da ama bazı olayların farkına varmak gerekir.







İlk gece korkusu olanlara ne önerebilirsiniz?







Kızları biliyorum kendileriyle o kadar savaşıyorlar ki! Haklılar da, ama şunu söylemek isterim, Bu korku herkeste var. Bazılarında daha az, bazılarında fazla. Rahatlık bunu azaltır, ağrı yok, acı yok, kanama yok bunları bilmeliler, herkesin anlattıklarını duymasınlar. Eğer hala bu devam ediyorsa bu konuda destek almalılar...







Vajinusmusta erkeklere görev düşüyor mu?







Tabii ki. Öncelikle erkeklerin şunu bilmesini isterim. Vajinusmus kadınların isteğine bağlı olmayan bir durumdur. Bu yüzden çözümünü beraber aramak, bu yolda birbirine yol arkadaşı olmak gerekir.







Kadınlar en çok sizden ne talep ediyorlar?







Sağlıklı bir kadının isteği orgazm süresini uzatmak ya da çok defa orgazm olmak iken, erkekte istek, penis büyüklüğünü arttırıp zamanı uzatmak oluyor.



Hipnoza giren birinin hipnozdan uyanamaması olabilir mi?







Hayır, tabii ki, hipnoz uyku değil bu yüzden uyanamamak da yok. İnsan isterse hipnoz olur istemezse olmaz, istediği anda hipnozdan çıkar. Hipnoz sadece sorunu çözmek amacıyla değil, rahatlamak amacıyla da yapılabilir. Bence herkesin bunu tecrübe etmesi gerekir. Meditasyon gibidir.







Her ortamda yapılabilir mi?







Dikkatini toplayabilen, algısı açık olan bir kişi, ve bu işte tecrübeli bir hipnotistle mekan kavramı olmadan hipnoz yapılabilir.







Cinsel sorunu olanlara neler söylemek istersiniz?







Yalnız değiller!!! Arkadaşı, ablası, patronu herkes bu konuda sorun yaşıyor olabilir. Kimse bu sorunun kendinde olmasını istemez. Eğer bunu fark etmişlerse mutlaka profesyonel bir destek almalılar bunu da çiftlerin beraber götürmesi gerekmektedir. Düşünün eşinizin karşısındaki erkek siz olmasaydınız belki vajinusmus sorunu evde yaşanmayacaktı, ya da karşısındaki bayan siz olmasaydınız erken boşalma sorunu hiç olmayacaktı gibi.