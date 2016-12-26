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Cinsellik Hormonlarını Harekete Geçiriyor!
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cinsellik hormonlarını harekete geçiriyor!

CİNSELLİK HORMONLARINI HAREKETE GEÇİRİYOR!

Yüksek A vitamini içeren havuç cinsellik hormonlarını harekete geçiriyor. Düşünme gücünü artırıyor, iktidarsızlığı önlüyor. Cinsel gücü artırmak için artık viagra aramaya gerek yok. Çünkü doğal besinlerin bu konuda oldukça güçlü etkileri var.

Tarih : 26 Aralık 2016, 12:24
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Havuç göz hastalıklarını iyileştirmenin yanı sıra cinsel gücü de artırıyor. Uzmanlar, havucun adeta vitamin deposu olduğunu belirtiyor. Yüksek A vitamini içeren havuç cinsellik hormonlarını harekete geçiriyor. Düşünme gücünü artırıyor, iktidarsızlığı önlüyor.



Havucun unutkanlığa da ilaç gibi etki ettiğini söyleyen uzmanlar, "Hafızanızı güçlendirmek için 1 ay boyunca her gün akşam yemeğinden 2 saat sonra ya da gece yatmadan önce taze sıkılmış havuç suyu için" diyor. İşte havucun iyi geldiği diğer hastalıklar:



Gözleri kuvvetlendirir.



Erken bunamayı önler.



Alzheimer'ı engeller.



Kalp krizi riskini düşürür.



Kronik baş ağrısına karşı da önleyici özelliklere sahiptir.



Mideye kuvvet verir.



Cildi güzelleştirir.



Astıma iyi gelir.



Adet söktürür.



 



kaynak:sabah








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