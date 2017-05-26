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Cinsel Sorun Yaşayanların Yüzünü Güldürüyor
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cinsel sorun yaşayanların yüzünü güldürüyor

CİNSEL SORUN YAŞAYANLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR

Bağışıklık sistemini güçlendiren kiraz, afrodizyak etkisiyle de dikkat çekiyor. Bu lezzetli meyve aynı zamanda şeker hastalığı riskini düşürüp, yaşlanma belirtilerini de azaltıyor.

Tarih : 26 Mayıs 2017, 13:04
Puan Ver : Cinsel Sorun Yaşayanların Yüzünü Güldürüyor(7/10)5


Yaz mevsiminin sevilen meyvelerinden kiraz, tam bir şifa deposu çıktı. Sağlığa birçok faydası olan kiraz afrodizyak etkisiyle de cinsel sorun yaşayanların yüzünü güldürüyor.



Organları hücre hasarına karşı koruyan kiraz, C, A, K vitaminleri ile fosfor, demir ve kalsiyum gibi mineraller bakımından da iyi bir kaynak. Sindirim sorunu yaşayanlara kiraz tüketmelerini öneren uzmanlar, diğer yararlarını şöyle sıraladı...



Yaşla beraber ortaya çıkan hafıza sorunlarını giderir.



Yatmadan birkaç saat önce kiraz yerseniz eksik melatonin tamamlanır ve uykuya geçiş kolaylaşır.



100 gram kiraz 60 kalori içerir. Besin lifi zengini bu meyve kilo vermek isteyenlere tavsiye edilir.



 



kaynak:sabah








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