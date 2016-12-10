CİNSEL SORUN YAŞAYAN ÇİFTLERE İLAÇ GİBİ GELİYOR
Taze soğan gibi ağızda koku ve tat bırakmayan frenk soğanının sağlığa yararları şöyle sıralanıyor...
Taze soğan gibi ağızda koku ve tat bırakmayan frenk soğanının sağlığa yararları şöyle sıralanıyor...
Vücuttan toksinlerin atılmasını sağlayıp kanı temizler.
Damar sertliğini azaltır.
Bağırsak kurtlarını döker.
kaynak:sabah
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