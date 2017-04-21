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CİNSEL SALDIRIDA BULUNDUĞU EVDE UYUYAKALINCA YAKALANDI


CİNSEL SALDIRIDA BULUNDUĞU EVDE UYUYAKALINCA YAKALANDI
Tarih : 21 Nisan 2017, 15:19
Puan Ver : Cinsel Saldırıda Bulunduğu Evde Uyuyakalınca Yakalandı(8/10)5


 İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, 56 yaşındaki kadının evine girerek cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan ve olay tarihinde 17 yaşında olan sanığın, yerel mahkeme tarafından 'nitelikli cinsel istismar' suçundan verilen 8 yıl hapis cezasını, 'cinsel istismar' suçuna dönüştürerek 5 yıl 4 aya hapis cezasına indirdi.



İstanbul'un Fatih ilçesinde 2013 yılında 56 yaşında olan S.K.'nın evine giren 17 yaşındaki M.T., bıçak zoruyla tehdit ettiği S.K.'ya cinsel saldırıda bulundu. Sanığın sabaha doğru evde uyuyakalması üzerine mağdur kadın S.K. kapıyı kilitleyerek üst kattaki komşusuna çıkarak polisi aradı. Eve gelen polis ekipleri sanığı çekyatta uyurken yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde, kendisinden 39 yaş büyük kadının evine girerek cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık M.T., nitelikli cinsel saldırı suçundan 8 yıl, 'konut dokunulmazlığının ihlali' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.



 



kaynak:habertürk








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