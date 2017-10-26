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CİNSEL ORGANI 90 SANTİMETRE OLAN GENÇ, FAZLALIKLARINDAN KURTULDU


Cinsel organı 90 santimetre olan genç, fazlalıklarından kurtuldu
Tarih : 26 Ekim 2017, 19:10
Puan Ver : Cinsel Organı 90 Santimetre Olan Genç, Fazlalıklarından Kurtuldu(8/10)4

Kenya'nın Kibigori kentinde yaşayan 20 yaşındaki Horace Owiti Opiyo'nun genital bölgesinde 10 yıl önce bir kist tespit edildi. Kist sebebiyle normalin çok üzerinde büyüme gösteren 5 kiloluk testisini ve 90 santimetrelik cinsel organını cerrahi müdahale ile küçülttü.

SİVRİSİNEK ISIRIĞI BAŞINI YAKTI

Sivrisinek ısırığı sebebiyle gelişen bir larvanın neden olduğu düşünülen kist, vücutta parazit kurt üremesine sebep olarak Opiyo'nun boşaltım sistemini tıkadı. Bu sebeple biriken sıvı, cinsel organ dokusunda şişme meydana getirdi.

"ŞEYTAN BENİ LANETLEDİ" DEYİP KEŞİŞ OLDU

Sınıf arkadaşları tarafından sürekli olarak alay konusu olan Opiyo, maddi imkansızlıklar sebebiyle ameliyat da olamadı. Yaşadığı sorunlar sebebiyle okulunu bırakan Opiyo keşiş olmaya karar verdi ve şeytanın kendisini lanetlediğine kanaat getirdi.

ARTIK KOŞABİLİYOR

Sosyal medya sitesi Facebook üzerinde viral olan bir paylaşım sayesinde yıllardır muzdarip olduğu sağlık sorunundan kurtuldu. Cerrahi müdahale sonucunda fazlalıklarından kurtulan Opiyo artık koşabildiğini, futbol oynayabildiğini ve özgür olduğunu söylüyor.

Opiyo'nın bir sonraki hedefi ise eğitimini tamamlamak.

"VÜCUDUM TÜY GİBİ HAFİFLEDİ"

Operasyon sonrası vücudunun tüy gibi hafiflediğini belirten Opiyo tüm ağırlıklarından kurtulduğunu, sahip olduğu sağlık sorunu sebebiyle daha önce suyun yanına dahi yanaşamazken artık yüzebildiğini belirtiyor.

Operasyonun ardından birkaç ay geçtikten sonra Opiyo bir gün baba olabileceğini de öğrendi. Kendisini bir an önce toparlamaya çalışan Opiyo bu sayede bir eş edinebileceği sevincini paylaşıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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