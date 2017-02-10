CİNSEL İSTİSMAR SANIĞINI O FOTĞRAFLAR DA KURTARMADI!
Sanığın avukatı müvekkilinin N.B. ile birlikte çekilen samimi fotoğrafları ile Whatsapp mesajlarını mahkemeye delil olarak sundu
Zonguldak'ta, 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan 28 yaşındaki Gökhan A., kız ile birlikte çekilmiş samimi fotoğrafları delil olarak sunmasına rağmen 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Şu anda 17 yaşında olan N.B., geçen yıl Ekim ayında jandarmaya giderek 2 yıl arkadaşlık yaptıktan sonra ayrıldığı Gökhan A.'nın kendisiyle 7-8 kez cinsel ilişkiye girdiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. İlk suç tarihi olan Haziran 2014'te mağdurun 15 yaşından küçük olması nedeniyle tutuklanan Gökhan A. hakkında, 'zincirleme olarak çocuğun cinsel istismarı', 'kişiyi hürriyetini yoksun kılma' suçlarından dava açıldı.
kaynak:habertürk
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