

Erdoğan "Şayet kanuni yaş sınırının altında evlilik kültürü mevcutsa, siz istediğiniz kadar kanun çıkartın, istediğiniz kadar ceza verin bunun önüne geçemezsiniz" dedi.



İstanbul'da yapılan 2. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tepki çeken ve TBMM'de komisyona çekilen "cinsel istismar" düzenlemesine de değindi.



Erdoğan düzenleme ile ilgili olarak, "İnanıyorum ki geniş mutabakatla yeniden parlamentomuza gelecektir" dedi.



Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen zirvede konuşan Erdoğan,yasaların izin verdiği yaşın altında evliliklere ve bunlardan kaynaklanan sıkıntılara çözüm üretmek için adım atılması gerektiğini söyledi.



Bu adımların sosyal ve kültürel bilinci artırmaya yönelim olması gerektiğini belirten Erdoğan "Şayet kanuni yaş sınırının altında evlilik kültürü mevcutsa, siz istediğiniz kadar kanun çıkartın, istediğiniz kadar ceza verin bunun önüne geçemezsiniz" diye konuştu.







kaynak:mynet