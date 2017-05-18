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cinsel isteksizliği gidererek mutluluk getiriyor

CİNSEL İSTEKSİZLİĞİ GİDEREREK MUTLULUK GETİRİYOR

Ülkemizde sevilerek tüketilen tropikal meyvelerden mango cinsel isteksizliği gidererek mutluluk getiriyor.

Tarih : 18 Mayıs 2017, 12:25
Puan Ver : Cinsel İsteksizliği Gidererek Mutluluk Getiriyor(7/10)5


California Üniversitesi uzmanları mangonun, içerdiği E vitamini ile cinsel ilişkinin kalitesini artırdığı, üreme organlarının verimliliğini yükselttiğini belirtiyor. Mangonun sağlığa yararları şöyle sıralanıyor:



İçerdiği beta karoten sayesinde astım gelişim riskini azaltır.



Kemikleri güçlendirir, koruma sağlar.



Vücut için süper bir enerji kaynağıdır.



Hem antioksidan görevi gören hem de C vitamini kaynağı olan mango, sağlıklı kılcal damarlar için faydalıdır. Bu nedenle diş ve dişetini korur.



Demir emilimini sağlar. Kanseri tetikleyen maddeleri engeller.



Yaraların çabuk iyileşmesini sağlar.



Mide ve bağırsakları temizler. Karaciğeri kuvvetlendirir.



Bağışıklık sistemini güçlendirir.



Neredeyse tüm kanser türlerini önlemeye yardımcı olur.



 



kaynak:sabah








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