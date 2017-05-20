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cinsel ilişki sırasında sevgilisinin kafasını kesti

CİNSEL İLİŞKİ SIRASINDA SEVGİLİSİNİN KAFASINI KESTİ

Almanya'da 2008 yılında yaşanan korkunç cinayetin şok ayrıntıları ortaya çıktı. Gabrielle P isimli kadın, 28 yaşındaki öğrenci erkek arkadaşının cinsel ilişki sırasında fantazi amaçlı olarak ellerini ve gözlerini kapatıp testereyle kafasını kesti.

Tarih : 20 Mayıs 2017, 16:10
Puan Ver : Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti(5/10)7


Gabrielle P isimli kadın, 28 yaşındaki öğrenci erkek arkadaşı Alexander H'yi evine davet ettiğinde talihsiz adam bunun son görüşmeleri olacağından habersizdi. Münih'te bir apartman dairesinde yaşayan kadın, sevgilisiyle yakınlaşmaya başladı. Cinsel ilişki sırasında fantazi olsun diye sevgilisinin ellerini ve gözlerini kapatan kadın, kısa bir süre sonra evde hazırladığı testere ile genç adamın kafasını kesti.



Olaydan sonra haber alınamayan ve kayıp olarak kayıtlara geçen Alexander H'nin cesedi, kadın ve diğer sevgilisi Christian K tarafından parçalanarak evin bahçesine gömüldü.



Daily Mail'de yer alan habere göre tüyler ürperten cinayet 2008 yılında gerçekleşti, ancak ortaya çıkması yıllar aldı.



Şimdi 33 yaşında olan kadının bir tanıdığı, üzerinden yıllar geçen vahşi cinayeti öğrendikten hemen sonra polise haber verdi, kadın 2016 yılında tutuklandı.



 



kaynak:hürriyet








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