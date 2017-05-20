Almanya'da 2008 yılında yaşanan korkunç cinayetin şok ayrıntıları ortaya çıktı. Gabrielle P isimli kadın, 28 yaşındaki öğrenci erkek arkadaşının cinsel ilişki sırasında fantazi amaçlı olarak ellerini ve gözlerini kapatıp testereyle kafasını kesti.



Gabrielle P isimli kadın, 28 yaşındaki öğrenci erkek arkadaşı Alexander H'yi evine davet ettiğinde talihsiz adam bunun son görüşmeleri olacağından habersizdi. Münih'te bir apartman dairesinde yaşayan kadın, sevgilisiyle yakınlaşmaya başladı. Cinsel ilişki sırasında fantazi olsun diye sevgilisinin ellerini ve gözlerini kapatan kadın, kısa bir süre sonra evde hazırladığı testere ile genç adamın kafasını kesti.



Olaydan sonra haber alınamayan ve kayıp olarak kayıtlara geçen Alexander H'nin cesedi, kadın ve diğer sevgilisi Christian K tarafından parçalanarak evin bahçesine gömüldü.



Daily Mail'de yer alan habere göre tüyler ürperten cinayet 2008 yılında gerçekleşti, ancak ortaya çıkması yıllar aldı.



Şimdi 33 yaşında olan kadının bir tanıdığı, üzerinden yıllar geçen vahşi cinayeti öğrendikten hemen sonra polise haber verdi, kadın 2016 yılında tutuklandı.







kaynak:hürriyet