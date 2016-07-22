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cinsel hayatı canlandıran 10 bitki

CİNSEL HAYATI CANLANDIRAN 10 BİTKİ

Cinsel gücünüzü ve isteğinizi bu mucize bitkilerle canlandırabilirsiniz:

Tarih : 22 Temmuz 2016, 09:42
Puan Ver : Cinsel Hayatı Canlandıran 10 Bitki(5/10)3


Ginseng: Binlerce yıllardır Çin'de ilaç yapımında kullanılan ginseng; hormonal sistemi uyarır, erken yaşlanma sürecini yavaşlatır ve göz ardı edilemeyecek güçler verir.



Lavanta: Salata ve yemek soslarına konan birkaç damla lavanta, seks hayatını güçlendirir.



Karanfil tanesi: Doğal afrodizyakların en güçlülerinden biri olan karanfil tanesi, yorgunluğa da iyi gelir.



Haşhaş tohumu: Cinsel performansı artırır.

Polen: Son yıllarda afrodizyak olarak kullanılan polenin yapısında, belli ölçüde testosteron ve diğer cinsiyet hormonları bulunuyor. Ayrıca içerisinde birçok vitamin mineral ve amino asit bulunuyor.



Tarçın: İştah açıcıdır. Sinirsel rahatlık veren bir kokusu vardır. Gaz söktürücü ve antiseptik özellikleri vardır. Afrodizyak olarak da kullanılabilir. Kışın içilen bitki çaylarına konulabilir. Tarçın yağı hoş kokusundan dolayı masaj yağı olarak da kullanılabilir.



Hardal: Cinsel bezlerin işleyişini hızlandırır.



Süsen: Süsen kökü tozu, her iki cins için de güçlü bir afrodizyaktır.

Meyan kökü: Meyan kökünden elde edilen toz, maden suyu ile karıştırılınca kadınlar için çok etkili bir afrodizyak haline gelir.



Maydanoz: Yemeklere lezzet katan maydanoz, cinsel yaşama da lezzet katar.
















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