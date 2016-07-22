

Polen: Son yıllarda afrodizyak olarak kullanılan polenin yapısında, belli ölçüde testosteron ve diğer cinsiyet hormonları bulunuyor. Ayrıca içerisinde birçok vitamin mineral ve amino asit bulunuyor.





Tarçın: İştah açıcıdır. Sinirsel rahatlık veren bir kokusu vardır. Gaz söktürücü ve antiseptik özellikleri vardır. Afrodizyak olarak da kullanılabilir. Kışın içilen bitki çaylarına konulabilir. Tarçın yağı hoş kokusundan dolayı masaj yağı olarak da kullanılabilir.





Hardal: Cinsel bezlerin işleyişini hızlandırır.





Süsen: Süsen kökü tozu, her iki cins için de güçlü bir afrodizyaktır.



Meyan kökü: Meyan kökünden elde edilen toz, maden suyu ile karıştırılınca kadınlar için çok etkili bir afrodizyak haline gelir.





Maydanoz: Yemeklere lezzet katan maydanoz, cinsel yaşama da lezzet katar.



Süsen: Süsen kökü tozu, her iki cins için de güçlü bir afrodizyaktır.







Haşhaş tohumu: Cinsel performansı artırır.