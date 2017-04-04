

Kulunç ağrılarını hafifletir. Can sıkan sivilceleri temizleyici ve iyileştirici etkileri görülür. Kekik yağından birkaç damlayı bir kesme şekere damlatıp yemek soğuk algınlığı şikayetlerini giderir. Gırtlak ve bademcik iltihaplarında iyileştirici özelliği vardır.



Üst solunum yolları rahatsızlıklarında gargara biçiminde kullanılmalıdır. Akciğer ve bronşlar, mide ve bağırsaklar kekiğin başlıca kullanım alanlarıdır. Kekik banyoları da çok yararlıdır. Mikrop kırıcı bir bitkidir. İltihaplı yaraları temizler.







kaynak:sabah