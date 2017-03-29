Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

cinsel gücü arttırıyor ve...

CİNSEL GÜCÜ ARTTIRIYOR VE...

Vücuda kuvvet ve enerji veren yer fıstığı kalbi koruyor. Ayrıca yorgunluğu gidererek, cinsel gücü arttırıyor... Kabuklu yemişler arasında lezzetiyle dikkat çeken yer fıstığı sağlığımıza da mucizevi faydalar sağlıyor.

Tarih : 29 Mart 2017, 12:24
Puan Ver : Cinsel Gücü Arttırıyor Ve...(7/10)6


Protein, yağ ve E vitamini açısından zengin bir besin olan fıstıkta B grubu vitaminler ile fosfor, magnezyum, potasyum, sodyum ve kalsiyum mineralleri de bulunuyor. Vücuda enerji ve kuvvet veren yer fıstığı, cinsel sorun yaşayanlara da yardımcı oluyor; güç veriyor. Yer fıstığının diğer faydaları şöyle;



Kasların ve kemiklerin güçlenmesini sağlar. Zihinsel ve bedensel yorgunluğu giderir. Öğrenmeyi kolaylaştırır. Kalp sağlığına iyi gelir. Kandaki kolesterolü düşürerek kalp ve damar hastalıkları riskini azaltır. Bağışıklık sistemini destekler. Kandaki şeker oranını ayarladığı için şeker hastalarına faydalıdır. Kabızlığa iyi gelir. Gastrit, mide yanması ve ekşimesini önler.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Cinsel  Gücü  Arttırıyor  Ve    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER