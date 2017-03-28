Birçok hastalıkta alternatif tedavi olarak kullanılan şifalı bitkiler cinsel yaşamda da etkili olabiliyor. İşte cinsel gücü artıran 17 doğal afrodizyak bitki...



Birçok hastalıkta alternatif tedavi olarak kullanılan şifalı bitkiler cinsel yaşamda da etkili olabiliyor. İşte cinsel gücü artıran 17 doğal afrodizyak bitki...



Tarçın: İştah açıcıdır. Sinirsel rahatlık veren bir kokusu vardır. Gaz söktürücü ve antiseptik özellikleri vardır. Afrodizyak olarak da kullanılabilir. Kışın içilen bitki çaylarına konulabilir. Tarçın yağı hoş kokusundan dolayı masaj yağı olarak da kullanılabilir.



Bitki çayları: Vücuttaki sıvıların akışını hızlandıran bitki çayları içilince, kan dolaşımı hızlanır, tutkularda ve heyecanlarda artış olur. Enerji seviyesini de yükselten bitki çayları seks yaşamını canlandırır.



Roka: Bolca demir ve C vitamini içeren roka, alyuvarlar için iyidir. Ayrıca, cinsel gücü de artırır.



Zencefil: Yüzyıllardır duyguları harekete geçirmek için hazırlanan içkilerin karışımında kullanılan zencefil, insanı daha ateşli yapar. (Kanı sulandıran ilaç kullananların dikkatli olmaları gerekiyor. Ayrıca, fazla tüketildiğinde de bağırsakları rahatsız eder.) Yemeklerde bahart olarak kullanılabilir. Balla karıştırılıp yenebilir. Bir hafta veya 10 gün kadar kullanılmalıdır.



Maydanoz: Yemeklere lezzet katan maydanoz, cinsel yaşama da lezzet katar.



Rezene: Bilinen en eski afrodizyaklardan olan rezeneden her gün bir parça alınması cinsel gücü artırır. Rezenenin tohumundan çay da yapılarak içilebilir.



Kekik: Güçlü etkileri olan kekik, özellikle erkeklerde uyarıcıdır.



Karanfil tanesi: Doğal afrodizyakların en güçlülerinden biri olan karanfil tanesi, yorgunluğa da iyi gelir.



Hardal: Cinsel bezlerin işleyişini hızlandırır.



Haşhaş Tohumu: Cinsel performansı artırır.



Meyan Kökü: Meyan kökünden elde edilen toz, maden suyu ile karıştırılınca kadınlar için çok etkili bir afrodizyak haline gelir.



Arı Sütü: Cinsel bezleri geliştiren arı sütünün etkileri, kısa zamanda hissedilir.



Ginseng: Binlerce yıllardır Çin'de ilaç yapımında kullanılan ginseng; hormonal sistemi uyarır, erken yaşlanma sürecini yavaşlatır ve göz ardı edilemeyecek güçler verir.



Lavanta: Salata ve yemek soslarına konan birkaç damla lavanta, seks hayatını güçlendirir.



Vanilya: Merkezi sinir sistemine etki ederek kokusuyla uyarıcı etki yaratır.



Polen: Son yıllarda afrodizyak olarak kullanılan polenin yapısında, belli ölçüde testosteron ve diğer cinsiyet hormonları bulunuyor. Ayrıca içerisinde birçok vitamin mineral ve amino asit bulunur.



Yasemin: Likörleri kokulandıran, harika kokulu yasemin çiçeği, etkili bir uyarıcıdır.







kaynak:habertürk