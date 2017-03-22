CİNSEL AÇLIK ÇEKİYORSANIZ...
Psikolog Mehmet Başkak, cinsel istek azlığının ardında yatan ya da yatması muhtemel problemler ve çözüm yolları hakkında önerilerde bulundu
Sizinle evlenecek kadar sizi çok seven birinin, sizinle pek sık seks yapmak istememesi, incitici olduğu kadar biraz da kafa karıştırıcıdır. Siz de evli olduğu halde, seks açlığı çekenlerden misiniz?
Cevabınız ‘evet' ise bu problemi çözmek için eşinizin cinsel isteksizliğinin altında yatan sebepleri ortaya çıkarmakla başlayın. Cinsel isteksizliğin arkasında çok çeşitli sebepler yatmaktadır. Cinsel istek azlığının altında yatan sebepleri belirleyin, kibar fakat kararlı bir üslupla bu sebepler hakkında eşinizle konuşun ve bu sebepleri ortadan kaldırma konusunda ısrarcı olun.
Uzman Klinik Psikolog Mehmet Başkak, cinsel istek azlığının altında yatan nedenleri ‘isteksizlik', ‘ilişkiyle ilgili problemler' ve ‘fiziksel problemler' olmak üzere üç grupta topluyor. Psikolog Mehmet Başkak, cinsel istek azlığının ardında yatan ya da yatması muhtemel problemler ve çözüm yolları hakkında şu önerilerde bulunuyor:
İSTEKSİZLİK NEDENLERİ
Çocuklukta cinsel taciz ya da tecavüze maruz kalma: Çocukken maruz kalınan taciz ya da tecavüz vakaları sonucu duyulan acı, korku ve utancı bastırmak için bazı kişiler cinsel isteklerini bastırmak için özel bir çaba harcarlar.
Özel Alanın Olmaması: Ebeveyn ya da çocuklarla aynı yerde uyumak kişide mahremiyet eksikliğinden dolayı cinsel isteksizliğe neden olabilir. Bu durum erkeklere nazaran, kadınları daha çok etkiler.
Dış Görünüşünü Beğenmeme, Kendini Cinsel Olarak Çekici Bulmama: Dış görünüşümüz ya da cinsel performansımızla ilgili olumsuz bir algıya sahip olmak cinsel isteği yok eden sebeplerden biridir. Vücudumuzdan utanmak ya da cinsellikle ilgili bir vücut organının çok küçük ya da garip görünüşlü olduğunu düşünmek hep cinsel isteksizliğe sebep olan düşüncelerdir.
Yakınlaşma Korkusu: Kişinin geçmiş ilişkilerinde aldığı yaralar mevcut ilişkisindeki ruh halini de etkiler ve kişinin partneriyle yakın ve bir bütün olduğu bir ilişki kurmasını zorlaştırır. Erkeklerdeki bu korku bir kadınla bu denli yakınlaşmanın zayıflık göstergesi olduğu ya da erkekliğe yakışmadığı düşüncesinden kaynaklanabilir.
kaynak:habertürk
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