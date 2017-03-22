

Cevabınız ‘evet' ise bu problemi çözmek için eşinizin cinsel isteksizliğinin altında yatan sebepleri ortaya çıkarmakla başlayın. Cinsel isteksizliğin arkasında çok çeşitli sebepler yatmaktadır. Cinsel istek azlığının altında yatan sebepleri belirleyin, kibar fakat kararlı bir üslupla bu sebepler hakkında eşinizle konuşun ve bu sebepleri ortadan kaldırma konusunda ısrarcı olun.



Uzman Klinik Psikolog Mehmet Başkak, cinsel istek azlığının altında yatan nedenleri ‘isteksizlik', ‘ilişkiyle ilgili problemler' ve ‘fiziksel problemler' olmak üzere üç grupta topluyor. Psikolog Mehmet Başkak, cinsel istek azlığının ardında yatan ya da yatması muhtemel problemler ve çözüm yolları hakkında şu önerilerde bulunuyor:



İSTEKSİZLİK NEDENLERİ







Çocuklukta cinsel taciz ya da tecavüze maruz kalma: Çocukken maruz kalınan taciz ya da tecavüz vakaları sonucu duyulan acı, korku ve utancı bastırmak için bazı kişiler cinsel isteklerini bastırmak için özel bir çaba harcarlar.