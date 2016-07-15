cinnet getiren polisin, 7 meslektaşını silahla vurduktan sonra emniyet güçlerince öldürüldüğü bildirildi. Olayda karakoldaki polislerden sadece biri kurtuldu.



Kenya'da Cinnet Getiren Polis 7 Arkadaşını Öldürdü







Kenya'da Kapenguria karakolunda görev yapan polis Abdihakim Maslah, bilinmeyen nedenle cinnet getirip karakoldaki 8 iş arkadaşından 7'sini vurarak katletti. Olayda karakoldaki polislerden biri kurtuldu. Maslah, olay yerine yönlendirilen emniyet güçlerince öldürüldü.







Maslah'ın gece yarısı nöbetinin bitmesiyle işten çıktığı ancak sabaha karşı yüzünü gizleyerek tekrar karakola döndüğü ve cinayetleri işlediği kaydedildi.