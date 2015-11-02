

Balıkesir'in Gönen İlçesi'nde, evi terk eden eşi 57 yaşındaki Fatma Şenses, kayınvalidesi 83 yaşındaki Fatma Yılmaz ve kayınbiraderi 49 yaşındaki İsmail Yılmaz'ı tabancayla kurşun yağdırarak öldüren 67 yaşındaki Salih Şenses, kaçtığı Bandırma İlçesi'nde otomobilinde intihar etmek isterken yakalandı.







Olay bugün saat 08.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Hastaneden memur olarak emekli olan Fatma Şenses, geçen Nisan ayında Biga İlçesi'nde oturan emekli öğretmen Salih Şenses ile üçüncü evliliğini yaptı. İlk evliliğinden 2 çocuk sahibi olan Fatma Şenses, 20 gün önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşini terk edip, annesi Fatma Yılmaz'ın Gönen İlçesi'ndeki evine geldi. Fatma Şenses ardından da eşinden boşanmak için dava açtı.







Eşinin evi terk edip, boşanma davası açmasına kızan Salih Şenses, bu sabah kayınvalidesi Fatma Yılmaz'ın evine gitti. Eşi Fatma Şenses ve kayınvalidesi Fatma Yılmaz ile tartışan Salih Şenses, üzerinde bulunan tabancayı çıkararak peşpeşe tetiğe bastı. Fatma Yılmaz ve kızı Fatma Şenses vücutlarına isabet eden kurşunlarla olay yerinde yaşamlarını yitirdi.







Ardından evden çıkıp Gönen Vergi Dairesi'ne giden Salih Şenses, burada çalışan kayınbiraderi İsmail Yılmaz'la da tartıştı. Şenses, tartışma sırasında yine tabancasını çıkardı ve kayınbiraderi İsmail Yılmaz'ı vurup öldürdü. Şenses, ardından kendisine ait 34 FE 092 plakalı otomobille olay yerinden kaçtı.







Salih Şenses'in aracıyla Bandırma yönüne kaçtığını belirleyen Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne aracın plakası ve Şenses'in eşkalini verdi. Bunun üzerine Bandırma girişinde uygulama yapan ekipler Salih Şenses'in kullandığı aracı ilçe girişinde durdurdu.







Yakalanacağını anlayan Salih Şenses, üzerinde bulunan tabancasını başına dayayarak intihar etmeye kalkıştı. 3 kişinin cinayet şüphelisinin intihar girişimi, polisler tarafından engellendi. Gözaltına alınan Salih Şenses, Gönen'den gelen ekiplere teslim edildi.