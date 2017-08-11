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Cinnet Getiren Kadın, Tartıştığı Eşini Bıçakla Rehin Aldı

CİNNET GETİREN KADIN, TARTIŞTIĞI EŞİNİ BIÇAKLA REHİN ALDI

Kayseri'de, tartıştığı eşini bıçakla rehin alan kadını polis ekipleri ikna ederek araca bindirdi. Sinir krizi geçiren kadını komşuları, "Biz seni biliyoruz abla, kendine gel diyerek" sakinleştirdi.

Tarih : 11 Ağustos 2017, 16:20
Puan Ver : Cinnet Getiren Kadın, Tartıştığı Eşini Bıçakla Rehin Aldı(9/10)5

Kayseri'de, tartıştığı eşini bıçakla rehin alan kadını polis ekipleri güçlükle ikna etti. Polis aracına bindirilen kadını komşuları, "Biz seni biliyoruz abla" diyerek teselli etmeye çalıştı.

KAVGA ETTİĞİ EŞİNİ BIÇAKLA REHİN ALDI

Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi Yener Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Y.D. isimli kadın ile eşi M.D. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.D., eline aldığı bıçakla eşi M.D.'yi rehin aldı. Evdeki bağrışmaları duyan çevre sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde eve gelen ekipler, Y.D.'yi ikna edemeyince, eve sağlık ve itfaiye ekiplerini de çağırdı.

KOMŞULARI KADINI TESELLİ ETTİ

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından ikna olan Y.D., elindeki bıçakla birlikte dışarı çıktı. Bu arada, polis aracına bindirilen Y.D.'nin yanına gelen komşuları, "Ne yapıyorsun abla? Kendine gel. Biz seni biliyoruz" diyerek teselli etmeye çalıştı. Gözaltına alınan Y.D., karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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