Cinnet Getiren Asker Arkadaşlarını Tarayıp İntihar Etti: 3 Şehit, 3 Yaralı
Ali Ağaoğlu, Özel Yatında Sevgilisiyle Denizin Tadını Çıkardı
Mustafa Ceceli Selin İmer'le Gözlerden Irak Bir Nikahla Dünya Evine Girdi
Yayaya Çarptıktan Sonra Yere Düşen Bisikletlinin Üstünden Otobüs Geçti
Thy Kaptanı Ve Yolcularından, Danimarka'da Bir Kahramanlık Öyküsü
Osmaniye'de Skandal! Özel Yurtta 10 Yaşındaki Çocuğa Cinsel Taciz
Abd İle Rusya'nın Suriye Anlaşmasına İran'dan İlk Yorum: Bizi Bağlamaz
Cushing Sendromu'na Yakalanan Türkan Şoray Ameliyat Oldu
'ölüm Asteroidi' Olarak Bilinen Mc4 Meteoru Bugün Dünya'yı Teğet Geçecek
Adriana Yenge, Gelir Gelmez Trafiği Birbirine Kattı
Sürpriz Evlilik Teklifine Olumlu Cevap Alamayınca Neye Uğradığını Şaşırdı
Forma Numarası İçin Dünyaca Ünlü Forveti Aradı: İzin Var Mı
Lazio'dan Tolgay Arslan İçin Şaka Gibi Teklif
Wesley Sneijder, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde İdmana Çıktı
Rafael Nadal, Wimbledon'un 4. Turunda Müller'e Elendi
Beşiktaş'a Diego Costa Müjdesi İngiltere'den Geldi
Adriana Lima Ve Yazar Metin Hara Öpüşürken Görüntülendi
Altınlar İçin 80'lik Nineyi Tanınmaz Hale Getirdi!
Suudiler Yeni “Mazeret“ Buldu Katar Ambargosu İçin Kik’İ Gösterdiler
Hakkari Şehidinin Sosyal Medyadaki Son Paylaşımı Yürek Yaktı

CİNNET GETİREN ASKER ARKADAŞLARINI TARAYIP İNTİHAR ETTİ: 3 ŞEHİT, 3 YARALI


Cinnet Getiren Asker Arkadaşlarını Tarayıp İntihar Etti: 3 Şehit, 3 Yaralı
Tarih : 11 Temmuz 2017, 08:20
Puan Ver : Cinnet Getiren Asker Arkadaşlarını Tarayıp İntihar Etti: 3 Şehit, 3 Yaralı(9/10)5

Manisa'nın Kula İlçesi Jandarma Karakolunda görev yapan bir er cinnet geçirdi. Elindeki otomatik piyade tüfeğiyle koğuşta uyuyan erlere ateş açarak 3 silah arkadaşını şehit etti.

3 ASKERİ ŞEHİT EDİP İNTİHAR ETTİ

Edinilen ilk bilgiye göre gece saat 03,30 sıralarında girdiği bunalım sonucunda otomatik piyade tüfeği ile koğuş içerisinde uyuyan arkadaşlarına ateş açan bir asker, 3 silah arkadaşını şehit etti.Daha sonra aynı silahla intihar ettiği öğrenildi.

3 ASKER YARALI

Edinilen ilk bilgilere göre olayda 3 asker şehit olurken intihar eden askerle birlikte 4 kişi hayatını kaybetti, 3 askerde yaralandı.

Yaralı askerler, 112 acil ekipleri tarafından Kula devlet hastanesine getirildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı 3 asker Salihli devlet hastanesine sevk edildi.Olayla ilgili soruşturma sürerken ayrıntılar daha sonra aktarılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cinnet  Getiren  Asker  Arkadaşlarını  Tarayıp  İntihar  Etti  3  Şehit  3  Yaralı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER