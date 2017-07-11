CİNNET GETİREN ASKER ARKADAŞLARINI TARAYIP İNTİHAR ETTİ: 3 ŞEHİT, 3 YARALI
Manisa'nın Kula İlçesi Jandarma Karakolunda görev yapan bir er cinnet geçirdi. Elindeki otomatik piyade tüfeğiyle koğuşta uyuyan erlere ateş açarak 3 silah arkadaşını şehit etti.
3 ASKERİ ŞEHİT EDİP İNTİHAR ETTİ
Edinilen ilk bilgiye göre gece saat 03,30 sıralarında girdiği bunalım sonucunda otomatik piyade tüfeği ile koğuş içerisinde uyuyan arkadaşlarına ateş açan bir asker, 3 silah arkadaşını şehit etti.Daha sonra aynı silahla intihar ettiği öğrenildi.
3 ASKER YARALI
Edinilen ilk bilgilere göre olayda 3 asker şehit olurken intihar eden askerle birlikte 4 kişi hayatını kaybetti, 3 askerde yaralandı.
Yaralı askerler, 112 acil ekipleri tarafından Kula devlet hastanesine getirildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı 3 asker Salihli devlet hastanesine sevk edildi.Olayla ilgili soruşturma sürerken ayrıntılar daha sonra aktarılacak.
Kaynak: haberinburada
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