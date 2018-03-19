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Cinnet getirdi, 500 bin liralık lüks arabaya gözünü kırpmadan çarptı

CİNNET GETİRDİ, 500 BİN LİRALIK LÜKS ARABAYA GÖZÜNÜ KIRPMADAN ÇARPTI

İstanbul'da cinnet getiren bir sürücü, dehşet saçtı. Lüks sitenin içerisinde park halinde bulunan araçlara ardı ardına çarpan sürücü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tarih : 19 Mart 2018, 17:10
Puan Ver : Cinnet Getirdi, 500 Bin Liralık Lüks Arabaya Gözünü Kırpmadan Çarptı(10/10)6

İzleyenleri hayrete düşüren görüntüler İstanbul'da lüks bir sitede kaydedildi. Cinnet getirdiği iddia edilen bir sürücü, kullandığı kamyonetle park halindeki araçlara çarpmaya başladı. Birçok araca hasar veren sürücü, çevrede büyük paniğe neden oldu. Sürücünün çarptığı siyah renkli lüks aracın piyasa değeri 500.000 TL.

VATANDAŞLAR SÜRÜCÜYÜ ENGELLEYEMEDİ

Evlerinden inen vatandaşlar, hasar gören araçlarının başına koştu. Bazı vatandaşlar da araçlara hasar vermeye devam eden sürücüyü engellemeye çalıştı. Ancak kamyonetinden inmeyen sürücü, bir vatandaşın engellemesine rağmen başka bir lüks araca çarptı.

Sürücü çevredekiler tarafından güçlükle araçtan indirilirken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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