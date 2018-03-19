İzleyenleri hayrete düşüren görüntüler İstanbul'da lüks bir sitede kaydedildi. Cinnet getirdiği iddia edilen bir sürücü, kullandığı kamyonetle park halindeki araçlara çarpmaya başladı. Birçok araca hasar veren sürücü, çevrede büyük paniğe neden oldu. Sürücünün çarptığı siyah renkli lüks aracın piyasa değeri 500.000 TL.

VATANDAŞLAR SÜRÜCÜYÜ ENGELLEYEMEDİ

Evlerinden inen vatandaşlar, hasar gören araçlarının başına koştu. Bazı vatandaşlar da araçlara hasar vermeye devam eden sürücüyü engellemeye çalıştı. Ancak kamyonetinden inmeyen sürücü, bir vatandaşın engellemesine rağmen başka bir lüks araca çarptı.

Sürücü çevredekiler tarafından güçlükle araçtan indirilirken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: haberinburada