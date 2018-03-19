CİNNET GETİRDİ, 500 BİN LİRALIK LÜKS ARABAYA GÖZÜNÜ KIRPMADAN ÇARPTI
İstanbul'da cinnet getiren bir sürücü, dehşet saçtı. Lüks sitenin içerisinde park halinde bulunan araçlara ardı ardına çarpan sürücü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İzleyenleri hayrete düşüren görüntüler İstanbul'da lüks bir sitede kaydedildi. Cinnet getirdiği iddia edilen bir sürücü, kullandığı kamyonetle park halindeki araçlara çarpmaya başladı. Birçok araca hasar veren sürücü, çevrede büyük paniğe neden oldu. Sürücünün çarptığı siyah renkli lüks aracın piyasa değeri 500.000 TL.
VATANDAŞLAR SÜRÜCÜYÜ ENGELLEYEMEDİ
Evlerinden inen vatandaşlar, hasar gören araçlarının başına koştu. Bazı vatandaşlar da araçlara hasar vermeye devam eden sürücüyü engellemeye çalıştı. Ancak kamyonetinden inmeyen sürücü, bir vatandaşın engellemesine rağmen başka bir lüks araca çarptı.
Sürücü çevredekiler tarafından güçlükle araçtan indirilirken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Sam Allardyce'a Cenk Tosun Tavsiyesi: Kadroyu Onun Üzerine Kur
- Vergi Kaçırdığı İddia Edilen Ronaldo, 25 Milyon Euro Ödemeyi Kabul Etti
- Bahis Şirketi İddaa, Şampiyonluk Oranlarını Güncelledi
- Terim, Galatasaray'ı Çin'e Veya Abd'ye Götürüyor
- Afrin'deki Teröristlere Destek Veren Deniz Naki, Açlık Grevine Başlıyor
DÜNYA HABERLERİ
- İslam'a Geçip Başörtüsü Takmayı Reddeden Sevgilisini Öldürdü
- Yılanlara Fısıldayan Adamın Sonunu Kral Kobra Getirdi
- Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Annesiyle Babasının Görüşmesine İzin Vermiyor
- Sabah İş, Akşam Hücre! Ultra Lüks Bir Kayak Merkezi Değil, Dünyanın En Modern Hapishanesi
- Çin'den Abd'ye Nota! Dünya Devleri Tayvan'da Karşı Karşıya Geldi
Bu Haberle İlgili Yorumlar