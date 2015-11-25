CİNNET GEÇİREN KADIN, ANNESİNİ VE 9 AYLIK KIZINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Eşiyle boşanma aşamasında olan ve şizofreni hastası olduğu ileri sürülen 35 yaşındaki Derya Ç., 9 aylık bebeği Zeynep ve annesi 61 yaşındaki Hacer Balıkçı'yı bıçaklayarak öldürdü
KAYSERİ'de, eşiyle boşanma aşamasında olan ve şizofreni hastası olduğu ileri sürülen 35 yaşındaki Derya Ç., 9 aylık bebeği Zeynep ve annesi 61 yaşındaki Hacer Balıkçı'yı bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Derya Ç., sağlık kontrollerinin ardından güvenlik önlemleri altında Adana Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi'ne gönderildi.
Ancak şizofreni hastası olduğu ileri sürülen ve eşiyle yaşadığı sorunlardan dolayı sıkıntılı günler geçiren Derya Ç. ile annesi Haçer Balıkçı arasında tartışmalar çıkmaya başladı. Anne- kız dün gece yine tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce sinirlenip cinnet geçiren Derya Ç., iddiaya göre mutfaktan aldığı bıçağı annesi Hacer Balıkçı'nın sırtına 3 kez sapladı. Derya Ç. daha sonra da 9 aylık kızı Zeynep'i bıçakladı.
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