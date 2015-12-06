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CİNNET GEÇİREN BABA AİLESİNİ KATLETTİ


CİNNET GEÇİREN BABA AİLESİNİ KATLETTİ
Tarih : 06 Aralık 2015, 11:00
Puan Ver : Cinnet Geçiren Baba Ailesini Katletti(10/10)10


Olay Ramazanpaşa Mahallesi 23 sokak içerisinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yıl önce evlenen Fatih-Halima Yavuz çifti arasında son günlerde anlaşmazlık yaşanmaya başlandı. Biri kız iki çocukları olan çift 3 aydır devam eden anlaşmazlıkları nedeniyle boşanma kararı alıp mahkemeye başvurdu. 15 Aralık günü boşanmak için hakim karşısına çıkacak olan Fatih Yavuz, akşam saat 22.00 sıralarında çocuklarının annesi Halime Yavuz'u arayıp babasına ait otomobil ile karsını ve çocuklarını kayınpederinin evinden alarak otele geldi. Otelin 3. katındaki 21 numaralı odaya yerleşen Yavuz Çifti çocukları uyuttuktan sonra karı-koca görüşmeye başladı. Bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle cinnet geçiren Fatih Yavuz önce eşi Halime Yavuz'u yanında bulunan bıçakla boğazını kesip öldürdü. Ardından çocuklarını aynı bıçakla karnından bıçaklayıp öldüren Fatih Yavuz, daha sonra veda mektubu yazıp kardeşini ve diğer yakınlarını arayıp helallik istedi.



"POLİS İÇERİ KAPIYI KIRARAK GİRDİ"



Yakınlarının olayı ihbar etmesi üzerine otele gelen polis ekipleri Yavuz Ailesinin kaldığı odayı belirleyip kapıyı çaldı. Kimsenin ses vermemesi üzerine kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri ve sağlık görevlileri Fatih Yavuz'u yatağın içinde bıçağı boğazına dayamış vaziyette buldu. Polislerin içeri girdiğini gören Fatih Yavuz bu defa aynı bıçakla kendisini öldürmek istedi. Bu sırada fenalaştığı belirtilen Yavuz, elinde ve göğsündeki hafif bıçak yarası dolayısıyla üzeri çıplak vaziyette Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.








Etiketler: Cinnet  Geçiren  Baba  Ailesini  Katletti    haber

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