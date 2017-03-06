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çinliler palm'i aldı

ÇİNLİLER PALM'İ ALDI

HP'nin yıllar önce satın aldığı Palm markası Wide Progress Global Limited'a satıldı. Alcatel OneTouch ile bağlantılı olan bu marka, Palm adı altında yeni ürünler piyasaya süreceği iddia edildi.

Tarih : 06 Mart 2017, 11:32
Puan Ver : Çinliler Palm'i Aldı(7/10)6


HP'nin yıllar önce satın aldığı Palm markası Wide Progress Global Limited'a satıldı. Alcatel OneTouch ile bağlantılı olan bu marka, Palm adı altında yeni ürünler piyasaya süreceği iddia edildi.



HP,2010 yılında 1.2 Milyar Dolar'a satın aldığı ve kendisini büyük zarar uğrattığı Palm markasından kurtuldu. Bugünlerde Palm'in sitesine girdiğinizde mynewpalm adlı siteye yönlendiriliyorsunuz. Bu yeni sitede Palm'ın tanınmış logosu ardından da “Coming Soon” ve Alcatel Onetouch'un kullandığı “Smart Move” yazıları ortaya çıkıyor.



HP, Palm'in tüm kullanım haklarını 31 Ekim'de Wide Progress Global Limited adlı şirkete devretti. İşin ilginç tarafı ise anlaşma imzalara baktığımızda, bir tarafta HP adına kıdemli başkan yardımcısı Rishi Varma ve karşı tarafta da Nicolas Zibell imzaları görünüyor.



Nicolas Zibell, Alcatel Onetouchve Çinli üretici TCL'in Amerika başkanı olması herkesi düşündürdü. Bilen bilir. 300 000 satış adedine ulaşan ve hem Android hem de FireFox OS akıllı telefon retimine sahip olan Alcatel Onetouch markası, yıllar önce TCL tarafından satın alınmıştı. Wide Progress Global ise bu tür anlaşmaları saman altından yürüten, paravan bir şirket olduğu söyleniyor.



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Etiketler: Çinliler  Palm  İ  Aldı    haber

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