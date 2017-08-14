Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu

çinliler otomobil devi fiat'ı satın almak için teklif verdi

ÇİNLİLER OTOMOBİL DEVİ FİAT'I SATIN ALMAK İÇİN TEKLİF VERDİ

Çinli otomobil üreticilerinden birinin, bu ay Fiat Chrysler Automobiles'i satın almak için en az bir teklif verdiği iddia edildi.

Tarih : 14 Ağustos 2017, 16:30
Puan Ver : Çinliler Otomobil Devi Fiat'ı Satın Almak İçin Teklif Verdi(5/10)6


Automotive News'un haberine göre iyi bilinen Çinli otomobil üreticilerinden birinin temsilcileri, bu ay Fiat Chrysler Automobiles'i satın almak için en az bir teklif verdiler.



PİYASANIN ÜZERİNDE TEKLİF VERDİLER



1Autonews.com'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Çinli otomobil üreticisinin temsilcileri Fiat Chrysler için piyasa değerinin biraz üzerinde bir teklifte bulundular.



BAŞKA ŞİRKETLER DE DEVREDE



Habere göre geçtiğimiz hafta Çin'e giden Fiat Chrysler yöneticilerinin Great Wall Motor yöneticileri ile görüştüler ve Çinli şirketlerin temsilcileri geçtiğimiz hafta Fiat Chrysler'in Auburn Hills'teki genel merkezinde görüldüler.



Automotive News ayrıca, başka Çinli otomobil üreticilerinin yöneticilerinin de Fiat Chrysler için teklif vermek üzere süreçlerini devam ettirdiklerini ifade etti.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Çinliler  Otomobil  Devi  Fiat  I  Satın  Almak  İçin  Teklif  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER