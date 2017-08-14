ÇİNLİLER OTOMOBİL DEVİ FİAT'I SATIN ALMAK İÇİN TEKLİF VERDİ
Çinli otomobil üreticilerinden birinin, bu ay Fiat Chrysler Automobiles'i satın almak için en az bir teklif verdiği iddia edildi.
Automotive News'un haberine göre iyi bilinen Çinli otomobil üreticilerinden birinin temsilcileri, bu ay Fiat Chrysler Automobiles'i satın almak için en az bir teklif verdiler.
PİYASANIN ÜZERİNDE TEKLİF VERDİLER
1Autonews.com'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Çinli otomobil üreticisinin temsilcileri Fiat Chrysler için piyasa değerinin biraz üzerinde bir teklifte bulundular.
BAŞKA ŞİRKETLER DE DEVREDE
Habere göre geçtiğimiz hafta Çin'e giden Fiat Chrysler yöneticilerinin Great Wall Motor yöneticileri ile görüştüler ve Çinli şirketlerin temsilcileri geçtiğimiz hafta Fiat Chrysler'in Auburn Hills'teki genel merkezinde görüldüler.
Automotive News ayrıca, başka Çinli otomobil üreticilerinin yöneticilerinin de Fiat Chrysler için teklif vermek üzere süreçlerini devam ettirdiklerini ifade etti.
Kaynak: haberinburada
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