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Çinliler, İspanyol devinin hisselerini satın aldı

ÇİNLİLER, İSPANYOL DEVİNİN HİSSELERİNİ SATIN ALDI

Çinli Dalian Wanda, İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'teki yüzde 17 hissesini sattı.

Tarih : 14 Şubat 2018, 16:30
Puan Ver : Çinliler, İspanyol Devinin Hisselerini Satın Aldı(8/10)4

Çinli Dalian Wanda Grup, La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'deki hisselerinin yüzde 17'sini borçlarını azaltma stratejisinin bir parçası olarak Quantum Pacific Grup'a sattı.

FIORENTINA'NIN DA HİSSELERİNİ SATIN ALMIŞTI

Şirket, Fiorentina'nın da yüzde 20 hissesini 2015 yılında 45 milyon euro karşılığında satın almıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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