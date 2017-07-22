ÇİNLİLER BURAK YILMAZ İÇİN 5 MİLYON EURO İSTEDİ, TRABZONSPOR TRANSFERİ BİTİRMEK ÜZERE
Çin ekibi Beijing Guoan, Burak Yılmaz için 5 milyon Euro istedi. 4 milyon Euro'yu gözden çıkaran Trabzonspor, transferi bitirmek üzere.
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Burak Yılmaz ile her konuda anlaşmaya vardıktan sonra Çin kulübüyle de temaslarını iyice hızlandırdı.
Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre Beijing Guoan'a 3.5 milyon Euro bonservis bedeli öneren Fırtına, Çinliler'in 5 milyon Euro'da ısrar etmesi üzerine teklif yükseltti. Yönetim son rakamı 4 milyon Euro'ya kadar çıkardı ve beklemeye başladı. Ersun Yanal'ın "Mutlaka transfer edilsin" dediği Burak Yılmaz'ın, Çin kulübünden alacaklarını da istemediği öğrenildi. 32 yaşındaki Burak Yılmaz'ın "Trabzonspor'da oynamak istiyorum" ısrarı üzerine başkan Usta'nın 4 milyon Euro'nun üzerine biraz daha çıkmayı hedeflediği ve bunu Burak'ın kendisine de söylediği ifade edildi.
UMUTLANDIRAN "BURAK" MESAJI
Öte yandan Trabzonspor'un resmi mobil uygulamasından yapılan bir bildirim taraftarları heyecanlandırdı. Uygulamadan taraftarlara, "Golcü transferi bitmek üzere...
Burak Yılmaz, Trabzonspor'a dönmek için Çin ekibinden alacaklarından da fedakarlık yapacak" mesajı gönderildi. Bu bildirim taraftarları heyecanlandırsa da kısa süre sonra mesajın yanlışlıkla gönderildiği açıklandı.
Kaynak: Hürriyet
Kaynak: haberinburada
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