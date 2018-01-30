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Çinliler, Beşiktaşlı Talisca İçin Sezon Sonunda Teklif Yapacak

ÇİNLİLER, BEŞİKTAŞLI TALİSCA İÇİN SEZON SONUNDA TEKLİF YAPACAK

Çin ekibi Changchun Yatai, sezon sonunda Anderson Talisca için teklifte bulunacak.

Tarih : 30 Ocak 2018, 09:50
Puan Ver : Çinliler, Beşiktaşlı Talisca İçin Sezon Sonunda Teklif Yapacak(10/10)6

Attığı dört golle Antalyaspor ve Kasımpaşa karşısında elde edilen kritik galibiyetlere damgasını vuran Anderson Talisca, Çin'de yakından izlenmeye devam ediyor.

Portekiz'de yayın yapan Record Gazetesi'nin özel haberinde, Changchun Yatai kulübünün Talisca'dan vazgeçmediği aktarıldı.

SEZON SONUNU BEKLEYECEKLER

Avrupa'daki devre arası transfer döneminde Talisca'yı kadrosuna katmak üzere ilk hamlesini yapan Çin ekibinin, Beşiktaş ile Benfica arasında uzlaşma sağlanamayacağı için sezon sonunu bekleyeceği ifade edildi.

Changchun Yatai'nin, Benfica kulübüne şimdilik transfer çalışmalarını dondurduklarını ancak haziran ayında yeniden masaya oturmak istediklerini bildirdikleri belirlendi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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