Çin ekibi Changchun Yatai, sezon sonunda Anderson Talisca için teklifte bulunacak.

Attığı dört golle Antalyaspor ve Kasımpaşa karşısında elde edilen kritik galibiyetlere damgasını vuran Anderson Talisca, Çin'de yakından izlenmeye devam ediyor.

Portekiz'de yayın yapan Record Gazetesi'nin özel haberinde, Changchun Yatai kulübünün Talisca'dan vazgeçmediği aktarıldı.

SEZON SONUNU BEKLEYECEKLER

Avrupa'daki devre arası transfer döneminde Talisca'yı kadrosuna katmak üzere ilk hamlesini yapan Çin ekibinin, Beşiktaş ile Benfica arasında uzlaşma sağlanamayacağı için sezon sonunu bekleyeceği ifade edildi.

Changchun Yatai'nin, Benfica kulübüne şimdilik transfer çalışmalarını dondurduklarını ancak haziran ayında yeniden masaya oturmak istediklerini bildirdikleri belirlendi.

Kaynak: haberinburada