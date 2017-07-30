Çin'de düzenlenen 13 etaplı Tour of Qinghai Lake, bugün koşulan Zhongwei - Zhongwei etabıyla sona erdi.

Torku Şekerspor'dan milli sporcumuz Ahmet Örken, etabı ikinci sırada tamamlarken, turu ise 102 puanla lider bitirerek yeşil mayonun sahibi oldu. Bu haberin Twitter'da yayılmasının ardından, konudan habersiz bir sosyal medya kullanıcısı, Ahmet Örken'in çekik gözlerine aldanarak 'Konyaspor sırf kazanmak için çakma Çinli birini bulmuş heralde' diye yazdı.

"YOK KARDEŞ YÜZDE 100 TÜRKÜM"

Kullanıcının bu yanıtını gören ve Ahmet ise 'Yok kardeş yüzde 100 Türküm. Konya'nın Çumra ilçesinde büyüdüm' yanıtını verdi. Milli sporcu bununla da yetinmeyerek köyünde çekilmiş bir fotoğrafla beraber "Köyüme gelmek istersen buyur gel misafirim ol" davetinde bulundu. Ahmet'in bu yanıtı sonrası hatasını anlayan sosyal medya kullanıcısı, olimpik sporcumuza kariyerinde başarılar dileyerek işi tatlıya bağladı.

Kaynak: haberinburada