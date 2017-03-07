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çinli üreticinin cihazlarında arka kapı buldular

ÇİNLİ ÜRETİCİNİN CİHAZLARINDA ARKA KAPI BULDULAR

Güvenlik firması TrustWave, Çinli üretici dbltek'in cihazlarında arka kapı bulduğunu açıkladı.

Tarih : 07 Mart 2017, 09:40
Puan Ver : Çinli Üreticinin Cihazlarında Arka Kapı Buldular(9/10)9


Güvenlik firması TrustWave, Çinli üretici dbltek'in cihazlarında arka kapı bulduğunu açıkladı.



VoIP alanında uzmanlaşmış olan Çinli dbltek'ın cihazlarında kullandığı firmware yazılımında tespit ettikleri açığı firmaya bildirdiklerini ancak açığın kapatılmadığını vurgulayan güvenlik firması, kullanıcıların açık konusunda dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.



Şirketi açık konusunda uyardıklarını ancak yayınlanan yeni yamada açığı kapamak konusunda hiçbir girişimin olmadığını fark ettiklerini açıklayan TrustWave, bu aşamadan sonra Çinli şirketin onlarla iletişimi de kestiğini vurguladılar.



TrustWare, arka kapıya sahip yüzlerce cihaza internet üzerinden ulaşabildiklerini de hatırlatarak, kullanıcıların önlem almalarını tavsiye etti.



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